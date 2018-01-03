هدفگذاری برای ایجاد دهکده گیاهان دارویی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور ظهر چهارشنبه در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: این شورا در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد شده است و هر ماه پیرامون مسائل و مشکلات مربوط به حوزه های صنعتی، کشاورزی و سایر موضوعات بخش خصوصی در استان تشکیل می شود.

کیانی پور با بیان اینکه ما تعامل خوبی با مجموعه دولت داریم، بیان داشت: خروجی بسیار خوبی در ارتباط با مصوبات داشتیم که اجرای آنها لازم است.

وی افزود: همچنین در سالهای قبل نیز مصوبات ملی و استانی در بخش های مختلف داشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: در راستای هدفگذاری ها، نسبت به رفع مسائل آن دسته از واحد های صنعتی و واحد های تولیدی که مشکل دارند اقدام می شود و راهکارهایی نیز ارائه می شود.

کیانی پور خاطرنشان کرد: در ارتباط با حمایت از تولیدات داخلی نیز مصوباتی داشتیم که تمامی دستگاه های اجرایی موظف به خرید از تولیدات استان شدند.

وی عنوان داشت: در جلسه امروز نیز کشت گیاهان دارویی و ایجاد دهکده گیاهان دارویی به عنوان موضوعات مهم مطرح شد.

کیانی پور بیان کرد: طی سال گذشته و متناسب با ظرفیت های استان در ارتباط با کشت گیاهان دارویی همایشی برگزار شد و در آن همایش مواردی مطرح شد که مشخص می کرد که استان از ظرفیت های بسیار بالایی در این بخش برخوردار است.

کیانی پور بازدید میدانی از ظرفیت های استان، بازدید از کشورهای صاحب صنایع اسانس گیری و تشکیل دبیرخانه در اتاق بازرگانی را از جمله اقدامات انجام شده این حوزه دانست و افزود: به این نتیجه رسیدیم که در استان دهکده ای به مساحت ۹۰ هکتار در ارتباط با کشت گیاهان دارویی و فرآوری آن در کارخانجات استان را داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به تفاهم نامه با بنیاد برکت گفت: همچنین از ظرفیت های بنیاد برکت در رابطه با ایجاد واحد های جدید و سرمایه گذاری های جدید استفاده خواهد شد و دستگاه های استان نیز مکلف شدند که ظرفیت ها را شناسایی کنند و با همکاری اتاق بازرگانی زمینه را برای حضور بنیاد برکت در حوزه سرمایه گذاری های جدید فراهم کنیم.

کیانی پور افزود: در ارتباط با سایر سرمایه گذاری ها با بنیاد برکت، اقداماتی نیز در گذشته انجام شده است و چندین شرکت در طرح ها و برنامه های بنیاد مشارکت داشته اند.