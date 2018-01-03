حجتالاسلام محمدباقر فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقدام افرادی که این روزها در خیابانها و معابر عمومی کشور تجمع کردند غیرقانونی بود و متاسفانه توهینها و گستاخیهای زیادی هم به مقدسات ما همچون قرآن کریم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین جمعی از مسئولان شد و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هم برخورد لازم را با عاملان این تجمعات و همراهان آنها صورت دادند.
وی افزود: بر این نکته معتقد هستیم که همه مسائل و مشکلات این روزها که بیشتر در حوزه اقتصادی بوده است باید در فضای آرام دنبال شود و با یک همفکری جمعی بهترین تصمیم در جهت رفع این مشکلات گرفته شود و برپایی چنین اقداماتی مطابق میل و خواست دشمنان ایران بهخصوص آمریکا و اسرائیل بوده است و هرگز نباید به لبخندها و وعدههای دشمنان خوشبین بود و به آنها اعتماد کرد.
امام جمعه موقت مشهد با بیان اینکه دشمنان میخواهند براصل نظام آسیب برسانند و اهداف شوم خود را در کشور محقق کنند، خاطرنشان کرد: آنها چنین آرزویی را با خود به گور خواهند برد، زیرا این ملت همیشه مطیع امر ولی فقیه بوده و هست و بارها شاهد بودهایم که وقتی نام ایران مطرح بوده همه آحاد مردمی و مسئولان فارغ از رنگها و جناحها در کنار هم ایستادهاند و اجازه سودجویی به دشمنان را ندادهاند.
وی گفت: تجمعات اخیر با عنوان اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانیهای بهوجود آمده تدارک دیده شده بود، اما در عمل هیچ نشانهای از اعتراض به وضعیت گرانی نبود و تجمعکنندگان اهداف دیگری را دنبال میکردند و در مسیر تحقق خواست دشمنان حرکت کردند و مردم هم وقتی دیدند این وضعیت مطابق آن چیزی که مدنظرشان بوده نیست، خود را از صف تجمعکنندگان جدا کردند تا اغتشاشگران راحتتر مورد شناسایی عوامل انتظامی و قضایی قرار بگیرند.
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