پرداخت ۴۵ میلیون یورو از مطالبات پیمانکاران ستاره خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دادور مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در نشست خبری که به مناسبت تثبیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین برگزار شد، با بیان اینکه به منظور تامین پایدار خوراک پالایشگاه ایستگاه پمپ گاز در عسلویه، با فشار ۹۰ بار تهیه شده که با فشار ۶۰ بار به پالایشگاه ستاره خلیج فارس می رسد، گفت: میزان خوراکی که به این پالایشگاه می رسد، ۱۲۰ هزار بشکه است که ظرفیت دریافت ۵۰۰ هزار بشکه ای نیز در اینجا وجود دارد.

وی با اعلام اینکه میزان تحویل بنزین این پالایشگاه به شرکت پخش فرآورده های نفتی تاکنون، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر بوده است، افزود: از زمان تثبیت تولید در این پالایشگاه تا پایان امشب ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ تحویل داده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بخشی از هزینه تکمیل دو فاز باقی مانده از درآمد پالایشگاه و بخشی دیگر از صندوق توسعه ملی تامین می شود، ادامه داد: از صندوق توسعه ملی مصوبه دریافت ۱۶۰ میلیون دلار با نرخ بهره ۸ درصد را گرفته ایم.

دادور در پاسخ به مهر درباره مطالبات پیمانکاران این شرکت تصریح کرد: زمانی که مدیریت این پالایشگاه را تحویل گرفتیم ۷ ماه حقوق کارکنان عقب افتاده بود البته تاکنون ۳ ماه حقوق عقب افتاده همچنان وجود دارد که به مرور زمان پرداخت می کنیم این در حالی است که ۴۵ میلیون یورو از مطالبات سازندگان را پرداخت کردیم.

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیان اینکه برای تکمیل فاز دو به علاوه بخش مشترک با فاز سه تقریبا به ۱۲۰ میلیون یورو و برای تکمیل فاز سه نیز به رقمی حدود ۱۲۰ میلیون یورو نیاز داریم البته به طور کلی تکیه ما به استفاده از سرمایه داخلی است و زمانی که فاینانسورها تماس گرفته و خواهان سرمایه گذاری هستند عدم تمایل خود را اعلام می کنیم زیرا بازپرداخت فاینانس به هر حال به کشور فشار وارد می کند.

بر اساس گفته های وی قراردادی به منظور آموزش بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت اویکو منعقد نشده است و تمام افرادی که در گذشته از فعالیت آنها در این پالایشگاه جلوگیری شده بود به کار بازگشتند.

دادور تصریح کرد: از سال ۸۵ تا کنون هزار و ۸۵۹ میلیون یورو در دفتر ما به عنوان هزینه ثبت شده است. این در حالی است که ۷۵ درصد از ارزش تجهیزات این مجموعه داخلی ساز است.

بر اساس گفته این مقام مسئول سال آینده ایران در مسیر صادرکنندگی بنزین قرار می گیرد.