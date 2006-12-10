وقوع 33 بلایا از 44 مورد حوادث طبیعی دنیا در ایران / هماهنگی بین بخشی کشور در بحران های طبیعی مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر خسرو جدیدی در نشست خبری که در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه در سالن اجتماعات بسیج جامعه پزشکی برگزار شد ، افزود: هنگام بحران به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، هماهنگی های درون بخشی بسیار مناسب است اما هماهنگی های برون بخشی و بین بخشی مناسب نیست که در این کنگره با برگزاری پانل به این موضوع پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه این کنگره در 21 تا 23 آذر ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود ، گفت: مدیران اجرایی در هنگام بروز حوادث، اطلاعات کافی در زمینه های آموزشی و پژوهشی ندارند بنابراین ارتقای دانش تخصصی مدیران اجرایی با ارائه کتاب های ویژه از دیگر اهداف این کنگره است.

جدیدی ادامه داد: ارائه طرح و پشنهادات در مورد مدیرت بحران و پیگیری مصوبات مجلس در این زمینه، اطلاع رسانی عمومی و تخصصص در پیشگیری و مقابله با حوادث و بلایای طبیعی ، انتقال تجارب ، نقد و بررسی عملکرد سیستم های بحران و ارتقای مهارتهای درمانی پزشکان و پیراپزشکان با برگزاری کارگاه ها از دیگر اهداف این کنگره است.

وی افزود: ارائه و بررسی راهکارهای توانبخشی و مددکاری اطفال و سالمندان آسیب پذیر، ارائه ارزیابی خطرات بالقوه و راه های پیشگیری از آنها، آماده سازی جامعه و تهیه دستور العمل های اجرایی در مدیرت بحران و حوادث غیر مترقبه کشور از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تصریح کرد: کشورهایی موفق هستند که همزمان با برنامه توسعه ، برنامه مدیریت بحران در حوادث را هم تدوین می کنند تا در صورت بروز حادثه، تهدید ها را به فرصت ها تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف در مقابل حوادث غیر مترقبه 3 سیستم وجود دارد ، گفت: در برخی کشورها سیستم آموزش دیده و تخصصی نظیر ارتش وجود دارد که هنگام بروز حادثه به کنترل بحران پرداخته و آن را به سازمانهای مربوط تحویل می دهند.

جدیدی گفت: در برخی کشورها سیستم مدیریت مبتنی بر جامعه است به گونه ای که هنگام بروز حادثه کار را به مردم واگذار می کنند و در برخی کشورها نظیر ایران نیز ترکیبی از این 2 سیستم وجود دارد یعنی هنگام بروز بحران سازمانی توانمند در کنار کمک و همکاری مردم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هنگام حادثه 90 درصد مجروحان طی 48 ساعت نخست حادثه مورد رسیدگی قرار می گیرند ، گفت: رسیدگی به 10 درصد بقیه در ساعات بعدی صورت می گیرد بنابراین اولین گروه اعزامی می تواند به عنوان موفق ترین گروه عمل کند.

جدیدی با اشاره به اهمیت توجه به اخلاق پزشکی در کشور گفت: اخلاق پزشکی نباید فقط به عنوان 2 واحد درسی باشد بلکه باید در همه کنگره های پزشکی به آن توجه شود و به عنوان مبنای امتیاز بازآموزی برای کنگره ها قرار گیرد.

دبیر سومین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه گفت: تحقیقات نشان داده که بیشترین تلفات ناشی از حوادث غیر مترقبه در آسیا اتفاق می افتد به گونه ای که تعداد افراد دچار حادثه شده آسیا 2 برابر اروپا است.

وی اظهار داشت: در این کنگره 6 کتاب ارائه می شود که این کتاب ها شامل دستورالعمل های قابل اجرا در سطح عمومی و تخصصی برای مردم و پزشکان است که این کتاب ها توسط 250 عضو هیئت علمی بسیجی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تهیه شده است.