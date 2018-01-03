واکنش حزب توحید عربی لبنان به اغتشاشات اخیر در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب التوحید العربی لبنان به اغتشاشات اخیر در ایران واکنش نشان داد.

در بیانیه این حزب آمده است: ما حوادث تاسف بار در ایران را با دقت دنبال می کنیم. برخورد رسانه های غربی و برخی رسانه های عربی، بسیار شبیه آنچه در سوریه رخ داد، است.

حزب توحید لبنان تلاش ها برای بی ثباتی در ایران که از سوی دشمنان امت و رسانه ها دنبال می شود را محکوم کرد و به خاطر قربانیانی که در راه خنثی سازی طرح خرابکارانه در کشور ایران جان باختند را به رهبری و ملت ایران تسلیت گفت و بر توان ایران برای مقابله با طرح های خرابکارانه تاکید کرد.