تصمیمات مدیران استان مطابق با مطالعات آمایش سرزمینی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ شهرام طهماسبی در جلسه شورای معادن استان زنجان، با بیان اینکه باید اسناد بالادستی در توسعه استان مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار کرد: برای پایداری محیط زیست و منابع طبیعی در سطح استان باید اتخاذ تصمیمات مبتنی بر توانایی‌های اکولوژیکی منطقه باشد.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی در توسعه استان، تصریح کرد: باید مشخص شود که بعد از بهره برداری از معدن تا چه میزان می‌توانیم شرایط زیست محیطی را به گذشته برگردانیم و اتخاذ تصمیم برای آیندگان نیز باید قابل قبول باشد.

در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز استان زنجان را نخستین استان کشور در تشکیل شورای معادن عنوان کرد و گفت: دولت در راستای تسهیل محیط کسب و کار بخشنامه مربوط به شورای معادن را تصویب و ابلاغ کرده است.

ناصر فغفوری به رویکرد دولت در بخشودگی جرائم دولتی در معادن اشاره کرد و یادآور شد: معادن می‌توانند با لحاظ شرایط خاص از بخشودگی لازم در پرداخت حقوق دولتی معادن استفاده کنند و پیش بینی می‌شود تا پایان سال نزدیک به ۵ میلیارد تومان بخشودگی محقق و ۲۰ میلیارد تومان حق دولت در معادن نیز پرداخت شود.