اهوازی ها آروزی دشمن رابه فنا دادند/مثل کوه مانع انتقال آب میشویم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز بعد از راهپیمایی باشکوه مردم اهواز اظهار کرد: امروز مردم اهواز با حضور پرتعداد خود در این راهپیمایی، بلوغ سیاسی، بصیرت و درایت خود را به همه نشان دادند. بی شک حضور پرتعداد مردم اهواز نشان از وفاداری آنها به اسلام ناب محمدی و اهل بیت و بیعت با مقام معظم رهبری است.

وی افزود: امروز مردم اهواز در اوج وحدت در این راهپیمایی که «شکوه وحدت» نام دارد، مشارکت کردند و همه اقوام، اصناف، عشایر و گروه های سیاسی در این راهپیمایی عزت آفرین حضور داشتند.

آیت الله جزایری ادامه داد: امروز مردم اهواز و سایر شهرهای خوزستان با حضور چشمگیر خود آروزی دشمنان همانند ترامپ، نتانیاهو و آل سعود را به باد فنا دادند. این حضور همچنین باعث خوشحالی دل خانواده هایی شد که در مدت اخیر فرزندان خود را تقدیم راه انقلاب اسلامی و دفاع از حریم ولایت کرده اند. حضور چشمگیر مردم خوزستان در این راهپیمایی دل رهبر معظم انقلاب اسلامی را نیز شاد کرد.

امام جمعه اهواز بیان کرد: ولیعهد عربستان که گفته بود جنگ را به داخل خاک ایران می کشانم نیز امروز با فریادهای مردم ولایتمدار اهواز و سردادن شعار «مرگ بر آل سعود» پاسخ کوبنده ای دریافت کرد تا بداند این آرزوی خود را باید به گور ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان خطاب به عشایر عرب اظهار کرد: از حضور شما در این راهپیمایی و اعلام حمایت از نظام اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری قدردانی می‌کنم. البته این اتفاق جدیدی نیست. تاریخ، شهادت می‌دهد که اهواز دروازه ورود تشیع است. تاریخ برای شما و پدرانتان موقعیت‌های قهرمانانه‌ای ثبت کرده است؛ در مبارزه با انگلیسی‌هایی که می‌خواستند سرزمین ما را اشغال کنند، به فتوای مرجع تقلید آن زمان با استواری در مقابل قوی‌ترین دولت جهان مبارزه کردید و به رغم سلاح پیشرفته‌شان، بر آن‌ها پیروز شدید و همچنین حضور دلاورانه شما در دوران انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و بحران‌هایی که بعد از انقلاب بر ما تحمیل شد و روزهای فتنه، تا امروز ثبت شده است.

آیت الله موسوی جزایری خطاب به مردم اهواز گفت: موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده ولی احتمال وقوع آن است، این است که ممکن است در آینده این استان مورد بی مهری در خصوص انتقال آب از سرشاخه های رودخانه های کارون، مارون، دز و کرخه قرار بگیرد؛ ولی همه بدانند که ما همچون کوه ایستاده ایم و مانع این انتقال می شویم. این مخالفت ها با پشتیبانی مردم و از سوی استاندار، نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و همه دلسوزان صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: شما مردم حق دارد که انتقاد سازنده نسبت به مسئولان کشور داشته باشد و مطالب خود را اعلام کنید. اغتشاش و نا امنی حرکت دشمن است ولی مطالبه گری و درخواست حقوق اصلی و قانونی، کار دوستان نظام است.