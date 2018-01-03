اجرای طرح ویژه نظارت بر آرایشگاه های زنانه در استان کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ویژه نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی فروشی ها در سه ماهه پایانی سال خبر داد.

وی افزود: بر اساس سیاست های سازمانی در راستای طرح ساماندهی و کنترل و نظارت های مستمر با اعزام کارگروه گشت های مشترک تعزیرات حکومتی، دستگاه های نظارتی و اتحادیه مرتبط بر آرایشگاه های زنانه، لوازم آرایشی و بهداشتی اقدام خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، هدف از اجرای طرح را پیشگیری، فرهنگ سازی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی، از برخورد با تخلفاتی از قبیل نداشتن پروانه کسب (جواز)، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دخالت در امور پزشکی، عدم استفاده از مواد استریل، عدم نصب گواهینامه های مهارتی، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و تاریخ مصرف گذشته، گرانفروشی، عدم نصب نرخنامه مصوب، تداخل صنفی، عدم ارائه فاکتور و ... خبر داد.

جودکی خواستار اطلاع رسانی روسای اتحادیه به صنوف زیر مجموعه خود شد و گفت: عرضه و نگهداری غیر مجاز لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی و قاچاق در آرایشگاه های زنانه مورد برخورد قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه عده ای از آرایشگاه های زنانه اقدام به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی غیر مجاز می کنند که گذشته از بی کیفیت بودن، تقلبی و قاچاق این کالا ها، آرایشگاه ها را به فروشگا های بدون مجوز و غیر قانونی تبدیل کرده که در صورت مشاهده با این واحدها برخورد جدی به عمل می‌آید.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، در خصوص اجرای این طرح تصریح کرد: این مهم در ابتدا با اطلاع رسانی سپس اعزام گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاه های نظارتی کنترل و نظارت می شوند و در صورت مشاهده تخلف برای واحد متخلف پرونده تشکیل شده و پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی می شود.

وی به آگاهی، اطلاع رسانی، هماهنگی و همکاری اتحادیه ها و واحد های صنفی با دستگاه های نظارتی در راستای پیشگیری از تخلف بر اساس اولویت های استانی اشاره و خواستار تعامل و همکاری عوامل نظارتی شد.

جودی در پایان اظهار داشت: مردم عزیز استان باید خادمان خود را در تعزیرات حکومتی یاری کنند و در این راستا می‌توانند شکایات خود از واحدهای صنفی و همچنین آرایشگاه‌ها را به سامانه ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.