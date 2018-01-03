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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

با حضور مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

نمایشگاه کتاب در کرمان آغاز به کار کرد

نمایشگاه کتاب در کرمان آغاز به کار کرد

کرمان- نمایشگاه کتاب کرمان با حضور مشاور فرهنگی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش رضوانی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه کتاب استان کرمان اظهار داشت: مقام معظم رهبری نمایشگاه کتاب تهران را به عنوان بزرگترین رویداد رقم زدند و همچنین رهبر انقلاب اسلامی یکی از کسانی هستند که در نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند و به درد و دل ناشران گوش می دهند.

وی افزود: فعالیت های تمامی دستگاه ها و افراد نشان دهنده این است که در حوزه کتاب اشتراک نظر در خصوص ضرورت وجود کتاب در زندگی همگان وجود دارد و اینگونه نیست که بگوییم متولی نمایشگاه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد است لذا باید تمامی آحاد جامعه در برگزاری نمایشگاه کتاب نقش داشته باشند.

رضوانی بیان داشت: در استان ها نیز نمایشگاه کتاب باید یکی از رویداد های بزرگ فرهنگی باشد، نمایشگاه کتاب فرصتی برای ایجاد محفلی در حوزه فرهنگ و هنر است.

مشاور فرهنگی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عدالت فرهنگی اقتضای این است که نمی توان همه چیز را در تهران متمرکز کرد و ایران تهران نیست.

رضوانی تصریح کرد: امروز اعتبارات معاونت فرهنگی و وزارت ارشاد بیش از 40 درصد غیر از بودجه های مصوبه استانی در اختیار استان ها قرار می گیرد.

وی افزود: کرمان اولین استانی است که اتحادیه کتابفروشان استان برگزار کننده نمایشگاه کتاب هستند.

رضوانی بیان داشت: اکنون بالغ بر 100 میلیون تومان تنها از کتاب های استان کرمان خریداری می شود در صورتی که در گذشته اینگونه نبود.

مشاور فرهنگی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: برای راه اندازی و تاسیس کتابخانه های جدید در شهرستان ها به جز تهران 300 تا 500 میلیون تومان با تسهیلات حدود 9 درصد داده می شود که کتاب فروشی ها را دایر کنند.

کد مطلب 4190465

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