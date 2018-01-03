مسئولان اهتمام جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خداداد رضایی ظهر چهارشنبه در اجتماع عظیم مردم آبپخش اظهار داشت: ملت ایران همواره ثابت کرده‌اند، هر وقت پای منافع نظام در میان است، جانفشانی می‌کنند و با بصیرت و آگاهی در صحنه حاضر می‌شوند.

وی با اشاره به وقایع چند روز گذشته کشور ابراز داشت: آغاز این حرکت، اعتراضات مردمی بود که نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی خود داشتند.

امام جمعه آبپخش افزود: متاسفانه عده‌ای از خدا بی‌خبر و فریب‌خورده بیگانگان و دشمنان قسم خورده نظام اسلامی، با آمدن به این تجمعات، باعث برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی شده و قصدشان ضربه زدن به نظام اسلامی بود.

وی تصریح کرد: به این نکته توجه داشته باشید که صف مردم عادی که نسبت به معیشت خود اعتراض داشتند و عناصر آشوبگر و هنجارشکن از هم جداست و باید اعتراضات قانونی و بحق مردم شنیده شده و در رفع آنها تلاش شود.

حجت الاسلام رضایی بیان داشت: امروزه مردم مشکلات معیشتی فراوانی دارند که بر مسئولان لازم است برای رفع این مشکلات اهتمام جدی داشته باشند چون مردم ولی نعمت نظام و انقلابند.

وی با خطاب قرار دادن قوه مجریه اظهار داشت: دولتمردان باید برای حل مشکلات معیشتی مردم اهتمام جدی داشته باشند و در لوایح و دستورالعمل ها عموم مردم را در نظر داشته باشند و بدانند ملت ایران بسیار آگاه و قانع هستند و اگر احساس تبعیض نداشته باشند اعتراض نمی‌کنند.

امام جمعه آبپخش با اشاره به نظارت نمایندگان مجلس بر اجرای قوانین اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند که وکلای مردم در خانه ملت هستند و باید از حقوق حقه آنها دفاع کنند و قوانینی که منفعت عمومی در آن وجود ندارد را تصویب نکنند.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: نمایندگان باید در بحث اجرای قانون دقت لازم را داشته باشند و در قانونگذاری عموم مردم راببینند و تا آنجا که ممکن است قوانینی را تصویب کنند که معیشت مردم را شامل شود و به سود مردم باشد.

وی اطاله دادرسی در دادگاه ها را از مشکلات جدی نظام قضایی کشور برشمرد و افزود: قوه قضائیه باید نسبت به کوتاه شدن زمان دادرسی ها اهتمام جدی داشته باشد.

امام جمعه آبپخش بیان داشت: موقعی که خائنین به مردم، اختلاس می کنند و بیت المال را مورد تهاجم قرار می دهند انتظار مردم این است که با جدیت با آنها برخورد شود و نتیجه برخورد قاطعانه را هم مردم ببینند.

حجت‌الاسلام رضایی خاطرنشان کرد: ملت سرافراز ایران علی‌رغم وجود مشکلات، پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستاده‌اند و در صحنه‌های مختلف وفاداری خود را ثابت کرده‌اند.

امام جمعه آبپخش افزود: پیام اجتماع عظیم مردم این است که تا آخرین قطره خون مطیع رهبر هستیم و در راه تحقق اهداف نظام اسلامی منتظر دستور و اشاره ولی امر مسلمین هستیم.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال نفوذ در ایران هستند و از حرکات روزهای گذشته احساس شعف می‌کنند اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی فکر کرده‌اند که اینگونه حرکات هنجارشکن از طرف مردم است و احساس شعف و خوشحالی می‌کنند ولی سخت در اشتباهند و بدانند ملت بزرگ ایران کمافی‌السابق پای نظام و انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و عاملان اصلی این حرکات ناشایست، نوچه‌ها و فریب‌خوردگان از خدا بی‌خبر آنها هستند.