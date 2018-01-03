دشمنان مترصد فرصت برای برهم زدن ثبات ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان زیادی در معرض هدف قرار دارد و دشمنان در کمین هستند تا امنیت و ثبات را در آن بر هم بزنند اما ایران با حکمت رهبری و هوشیاری مردمش بر همه توطئه ها فائق آمده است.

وی افزود: تظاهرات و اعتراضاتی که برگزار می شود موضوعی داخلی است که برخی عوامل مرتبط با خارج که خیر و ثبات ایران و ملتش را نمی خواهند به طور عمد به اغتشاش و فتنه افکنی با سوء استفاده از آزادی بیان که در ایران برای ملت آن وجود دارد، به تخریب و فساد و قتل روی آوردند. ما اطمینان کامل داریم که جمهوری اسلامی ایران بر همه تلاش ها برای بی ثباتی آن فائق می آید همانطور که در جنگ ضد تروریسم تکفیری پیروز شد و همه توطئه های استعماری و طرح های بی ثبات کننده ایران را از بین برد.

قبلان با اشاره به درخواست های تحریک آمیز و آشوب افکنی از سوی طرفهای بین المللی و منطقه ای آنرا مورد انزجار قرار داد و آنرا در راستای انتقام گیری از ایران به خاطر مواضعش در جنگ ضد تروریستهای صهیونیستی-تکفیری و حمایت از ملت فلسطین و همه جنبش های مقاومت دانست.

وی افزود: ایران راس محور مقاومت و حامی ملت ها و کشورهایی که با تروریستها می جنگند، خواهد ماند.