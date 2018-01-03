پاسخ ملت به معاندین و بدخواهان نظام سخت و کوبنده خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر چهارشنبه در حاشیه اجتماع مردم بوشهر اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از آغاز شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مانع شکل گیری انقلاب اسلامی شوند، ولی انقلاب اسلامی با درایت و رهبری های حکیمانه معمار کبیر انقلاب شکل گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: انقلاب اسلامی بر اساس تعالیم الهی و برای نشر و گسترش فرهنگ نورانی اسلام و در راستای تکریم انسان که مخلوق برجسته ای است، کار خود را آغاز کرد، و در مقابل آن، دشمنان راه و اندیشه امام که این حرکت را به زیان اهداف خود دیده بودند به مقابله با آن پرداختند.

وی افزود: از آنجایی که آزادی و دموکراسی که بر اساس تعالیم اسلامی بنا نهاده شده است، در مسیر عزت و رستگاری او تعریف شده، ظلم و ستم و زیاده خواهی را بر خود نمی تابد و وقتی نظامی با چنین تفکری بنا نهاده شد، غرب هم با تمام قوا به مقابله با آن برخاست و تقابل اسلام و کفر دارای سوابق دیرینه ای است.

حجت الاسلام سروستانی تاکید کرد: حدود چهار دهه از پیروزی نظام شکوهمند اسلامی می گذرد و این نظام مقدس به عنوان یک الگوی موفق در جامعه جهانی نقش خود را ایفا کرده است و استمرار این مدل حکومتداری با منافع و خوی استکباری دشمنان اسلام منافات دارد و لذا در مقاطع مختلف و از طرق گوناگون مزاحمت ها و دسیسه های مختلفی برای براندازی نظام اسلامی تدارک دیدند که پس از سقوط حکومت ستمشاهی جنگ ۸ ساله را تحمیل کردند که در آن موقع با شکست مواجه شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: دشمنان از طریق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ورود پیدا کردند و نتوانستند به اهداف خود برسند و امروز درخت انقلاب اسلامی تنومند شده و بر کشورهای مسلمان و مستضعف عالم سایه افکنده است.

وی گفت: دشمنان از هر طریق که ورود پیدا کردند با شکست مواجه شدند و به نتیجه رسیدند که از راه سخت نمی شود با این نظام درافتاد، لذا استراتژی مقابله نرم با نظام اسلامی را آغاز کردند که نمونه بارز آن فتنه ۸۸ با تیتر تقلب در انتخابات و همراه کردن عده ای با خود بود.

حجت الاسلام سروستانی گفت: در حرکت‌های اخیر مثلثی با عضویت هم‌پیمانان آمریکا شامل بعضی کشورهای غربی، اسرائیل و عوامل منطقه‌ای مثل خاندان آل سعود جریانات جدیدی را آغاز کردند و این اتفاق هم پس از شکست مفتضحانه آنها در منطقه در عراق و سوریه انجام گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: استکبار جهانی از طریق اتاق فکرشان با طراحی توطئه جدید حرکت خود را به بهانه مشکلات اقتصادی آغاز کردند و در ادامه کار شاهد حضور نیروهای سازماندهی شده آنها هستیم که برای مقابله با نظام اسلامی فعال شدند تا شاید بتوانند به اهداف خود برسند و این برای مردم مشکلات زیادی از جمله تخریب اموال عمومی، ایجاد مصائب مختلف برای مردم و ایجاد اغتشاش و نا امنی در جامعه اسلامی ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: عده‌ای بی اطلاع از این توطئه با نگاه گلایه‌مندی از وضعیت اقتصادی کشور در روزهای آغازین حرکت باعث ذوق زدگی سران استکباری و معاندین انقلاب شد، اما وقتی برای همگان روشن شد که موضوع چیز دیگری است و دست اجانب در کار است بسیاری از همین مردم که به عنوان معترضین اقتصادی به خیابان ها آمده بودند، راه خود را از آنان جدا کردند و نظام اسلامی با رافت و مهربانی و تکریم برای هم میهنان با آنها برخورد کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی گفت: امروز همه طبقات با یک نگرش و یک نگاه و متحد در مقابل توطئه های دشمنان ایستادند و به عنوان اتمام حجت برای دشمنان و فریب خوردگان داخلی خشم و انزجار خود را نسبت به اجانب و اغتشاشگران اعلام کردند و پس از آن هم نظام به مطمئنا با برخورد قاطع نسبت به کسانی که نظم و امنیت عمومی جامعه را دچار مشکل کنند برخورد خواهد کرد و بار دیگر درس فراموش نشدنی به معتندین و خودفروختگان خواهند داد.