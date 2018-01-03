به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهر علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه به منظور تبریک میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی به جامعه ارامنه اصفهان در کلیسای وانک حضور یافت و با سیپان کاشجیان اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران دیدار کرد.
محسن مهرعلیزاده در این دیدار با ابراز تبریک به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی به ارامنه ایران و اصفهان اظهار داشت: از زمانهای دور همزیستی مسالمتآمیز و مهربانانهای میان ادیان الهی در اصفهان وجود داشته است و هموطنان ارمنی نیز از احترام خاصی در میان ایرانیان برخوردار بودهاند.
دوستی و برادری میان مسیحیان و مسلمانان به خوبی مشهود است
استاندار اصفهان ارامنه را انسانهای صادق، سالم و مورد اعتماد توصیف کرد و افزود: دوستی و برادری میان مسیحیان و مسلمانان در سرتاسر ایران اسلامی به خوبی مشهود است و در اصفهان نیز این امر جلوه زیبایی دارد.
وی با انتقاد از افرادی که در دنیا به دنبال اختلاف اندازی میان ادیان و مذاهب الهی هستند، گفت: این افراد اهداف پلیدی را دنبال میکنند که از آموزههای ادیان الهی جداست.
مهرعلیزاده ادامه داد: این روزها در تمام دنیا عدهای در پی گسترش فرهنگ خشونت و ترور هستند و تنها راه در امان ماندن خانوادهها از این آسیبها دستیابی به آرامش در پرتو تفکر توحیدی و ایمان به ذات اقدس الهی است که با اتحاد ادیان امکانپذیر میشود.
مسیحیان افرادی صلحطلب هستند
وی تاکید کرد: گرچه پس از عروج حضرت مسیح به آسمان توطئه و جنایات مختلفی در دنیا شکل گرفت اما مسیحیان تا امروز این دین را با صلحطلبی پا برجا نگه داشتند.
استاندار اصفهان اضافه کرد: مشابه این موضوع در زمان رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز رخ داد و عدهای تلاش کردند با اختلاف میان مذاهب اهداف خود را عملیاتی کنند اما همدلی این ادیان و مذاهب تحقق این توطئهها را با مشکل مواجه ساخت.
وی در پایان این دیدار بار دیگر حلول سال نو میلادی و میلاد حضرت مسیح (ع) را به مسیحیان سراسر جهان تبریک گفته و بیان داشت: آرزوی سالی توام با نشاط و خیر برکت برای ارامنه ایران و پیروان راستین حضرت مسیح در سرتاسر جهان را دارم.
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