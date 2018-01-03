جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم در جریان ناآرامی ها مورد تعرض قرار می گیرند، کسب و کار و زندگی آنها با مشکل مواجه می شود، قانون شکنی و هنجارشکنی رخ می دهد.این مسائل با آرمان های ملت ایران که قرن ها برای آن تلاش کرده اند مغایرت و تضاد دارد.

وی افزود: حاکمیت و دولت اعتقاد موثق دارد که از مردم جدا نیست. دولت معتقد است همه مشکلات اقتصادی دامنگیر جامعه با تلاش جهادی مضاعف و مشارکت مردم قابل حل است. در ناآرامی های اخیر مردم نیز بطور آشکار متوجه شدند ریشه اصلی ادامه تجمع ها به معاندان و دشمنان نظام بر می گردد لذا صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: مردم ایران در برهه های مختلف تاریخ با چالش مواجه شده اند اما زمانی که احساس کنند دشمنان از خارج قصد چالش و ایجاد مشکل دارند وارد عرصه شده و اجازه تعرض نمی دهند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران درعرصه های داخلی و بین المللی در دوره اخیر پیروزی های زیادی را تجربه کرده است. امنیت بی بدیل ایران در فضای ناامن منطقه خاورمیانه، سیاست خارجی موفق و سازماندهی شکست داعش خیلی از دشمنان انقلاب اسلامی نظیر آمریکا و صهیونیست ها را عصبانی کرده است.

حسینی ادامه داد: از سوی دیگر متغیرهای اقتصادی نظیر مهار تورم، رشد اقتصادی و زمینه سازی برای اشتغالزایی در جامعه عصبانیت بیش از پیش دشمنان نظام را در پی داشت. آنها تمایل داشته و دارند مسیر موفقیت و شکوفایی در ایران اسلامی حفظ نشود یا متوقف گردد.

* مردم تفاوت بین اعتراض واغتشاش را می دانند

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی برخاسته از انقلاب اسلامی با حضور مردم محقق شده است. جمهوری اسلامی از همان ابتدا و در تمام مراحل با اعتنا و اتکا مردمی پیش رفته و نمونه بارز آن برگزاری انتخابات بطور میانگین هر ساله و انتخاب ارکان و اضلاع نظام با رای مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: دولت های یازدهم و دوازدم نیز با رای مردم روی کار آمده اند لذا وقتی نظامی متکی به مردم باشد قانون اساسی این نظام حق اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخته است.

وی بر اینکه مردم تفاوت بین اعتراض و اغتشاش را می دانند تاکید و بیان کرد: مردم می توانند در زمینه های مختلف اعتراض داشته باشند و بیان این اعتراض ها در قالب احزاب، تشکل ها و تجمع های قانونی امکانپذیر است.

حسینی ابراز کرد: دولت وظیفه خود می داند تمام تلاش را بکار گیرد تا روز به روز مشکلات مردم کاسته شود. تحقق این اهداف به دو عامل شامل مشارکت مردم در تمام اضلاع و ارکان تصمیم گیری و نیز ایجاد امنیت، فضای آرام و با ثبات در جامعه بستگی دارد.

وی تصریح کرد: توسعه، پیشرفت و رفع مشکلات مردم به معنای عام کلمه با همکاری همه قوا میسر است. گرچه دولت همواره در مسائل اجرایی، توسعه و رفع مشکلات نقش نخست را دارد اما اقدامات مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در این مسیر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: مجلس با ارائه طرح ها و قوانین خوب می تواند ریل گذاری مناسبی کرده و بستر پیشرفت اقتصادی را فراهم کند. دستگاه قضایی نیز می تواند با استقرار قاطع و شفاف زمینه عدالت و امنیت سرمایه گذاری و شغلی را بیش از پیش در کشور ایجاد کند.