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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران مطرح کرد:

سازماندهی آشوب‌های اخیر از خارج کشور/آرزوی صلح داریم

سازماندهی آشوب‌های اخیر از خارج کشور/آرزوی صلح داریم

اصفهان – اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: باور قلبی ما این است که آشوب‌های اخیر از خارج کشور سازمان‌دهی شده و امیدواریم اتحاد ایرانیان شر این افراد را از سر کشورمان کوتاه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسقف سیپان کاشجیان پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان که به منظور تبریک سال نو میلادی در کلیسای وانک اصفهان انجام شد، اظهار داشت: این نخستین دیدار رسمی ما با سران استان اصفهان است و از این دیدار در آغاز سال نو میلادی بسیار خرسند هستیم.

وی افزود: در طول این مدت همکاری‌های خوبی با استانداری و شهرداری اصفهان داشتیم و از این نوع تبادل افکار و همیاری با همشهریانمان خرسندیم.

دعای ما این است که صلح در سرتاسر جهان برقرار باشد

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران با تشکر بابت دریافت مجوزهای مختلف برگزاری جشن‌های سال نو میلادی ارامنه اصفهان توسط استانداری بیان داشت: در سال نو میلادی و سالروز تولد حضرت مسیح (ع) دعای می‌کنیم که مهر و محبت میان مردم کشورمان بیشتر شود و صلح در سرتاسر جهان برقرار باشد.

وی اظهار داشت: از اخباری که در روزهای اخیر می‌شنویم متأسف هستیم؛ ایران همچون باغی است که با گل، درخت و گیاه می‌توانیم طبیعتش را زیباتر و دلنشین‌تر کنیم اما متاسفانه عده ای به دنبال فتنه‌انگیزی و آتش افروختن در این باغ زیبا هستند.

امیدواریم اتحاد ایرانیان شر افراد مداخله‌جو را از سر کشور کوتاه کند

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران تصریح کرد: باور قلبی ما این است که آشوب‌های اخیر از خارج کشور زیبای ما سازمان‌دهی شده است و امیدواریم اتحاد ایرانیان شر افرادی که با مداخلات بی جای خود چنین وضعیتی را ایجاد کردند، از سر کشورمان کوتاه کند.

کد مطلب 4190515

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