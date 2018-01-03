سیستم فرسوده حمل ونقل آذربایجان شرقی/اختصاص۱.۵میلیارد دلارتسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، حمید هاشم زاده ظهر امروز چهارشنبه در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و کشاورزی شهرستان بناب ابراز داشت: ۵/۱ میلیارد دلار تسهیلات ارزان قیمت برای صنایع کوچک روستایی و شهرهای زیر۱۰ هزار نفر جمعیت از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه با تأکیدات استاندار آذربایجان شرقی نسبت به نوسازی قسمتی از ناوگان حمل و نقل در استان اقدام خواهد شد، افزود: برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی نیز در سطح استان ۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته و صنایع کوچکی که از فرسودگی ماشین آلات رنج می برند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

انتقاد از نبود زمین برای سرمایه گذاری درشهرک صنعتی بناب

بنابراین گزارش، مسئول خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان بناب نیز در این جلسه با انتقاد از نبود زمین برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی بناب گفت: هفت سال است همچنان موضوع توسعه شهرک صنعتی بناب لاینحل مانده است.

جواد فشنگچی افزود: علیرغم اینکه بناب یک شهر صنعتی است نبایستی توسعه یک شهرک ۷ سال به طول بکشد.

وی همچنین با بیان اینکه سرمایه گذاران بنابی به دلیل نبود زمین در شهرک صنعتی مجبور می شوند در سایر شهرک های صنعتی استان سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی بانک صنعت و معدن در بناب اذعان کرد: ظاهراً به دلیل عدم فعالیت بانک صنعت موجود در یکی از شهرهای استان قرار شده این شعبه بانک به یکی از شهرک های صنعتی استان انتقال داده شود که امیدواریم با توجه به ضرورت نیاز شعبه بانک صنعت و معدن در بناب راه اندازی شود.

فشنگچی تأکید کرد: در ۹ ماه گذشته سال جاری بالغ بر ۲۱ هزار تن آرد توسط این شرکت به خارج از کشور صادر شده است.

فعالیت ۸ بنگاه باربری در بناب

این گزارش می افزاید، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید خوب شروع شد ولی متأسفانه تاکنون هیچ کمکی به واحدی که مشکل دارد، نکرده است.

محمدرضا ادریسی با بیان اینکه قیمت فعلی مجتمع فولاد بناب بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان است؛ افزود: علیرغم صدور دستورات مقتضی برای پرداخت تسهیلات به این واحد تولیدی و صنعتی متأسفانه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات تعلل می کند.

وی با انتقاد از رفتارهای انحصاری بنگاه های باربری در شهرستان بناب تصریح کرد: در این شهرستان ۸ بنگاه باربری وجود دارد که بصورت انحصاری فعالیت می کنند، در حالی که هرگونه فعالیت انحصاری در سراسر دنیا خلاف مقررات است.

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب خاطرنشان کرد: مدیران بنگاه های باربری در بناب با گذاشتن یک فقره چک تضمینی یک میلیارد تومانی توسط هر یک از آن ها تصمیم گرفته اند چنانچه هریک از این بنگاه ها خارج از مسیر و روال آن ها قدمی بردارد، نسبت به وصول چک آن بنگاه اقدام کنند.

ادریسی در ادامه با تأکید بر اینکه این انحصار باید در بنگاه های باربری بناب شکسته شود؛ افزود: متأسفانه این باربری ها در مقطعی با هماهنگی یکدیگر در روند ارسال محصولات تولیدی این شرکت مشکلاتی به بار آوردند و تصمیم گرفته بودند محصولات تولیدی مجتمع را بار نزنند.