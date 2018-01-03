به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، در این دوره از جشنواره از صد اثر معرفی شده ۱۸ نمایش در بخش رقابتی به روی صحنه خواهند رفت و مقرر شده برگزیدگان آن به جشنواره بین‌المللی فجر که در ماه آینده برگزار می‌شود، معرفی شوند.

علاوه بر حضور نمایش‌هایی با موضوع زندانیان غیربزهکار، طبق هماهنگی‌ انجام شده قرار است عواید حاصل از اجرای‌های‌ خیابانی، صحنه‌ای و نمایشنامه‌خوانی این رویداد فرهنگی به مددجویان تحت حمایت ستاد دیه تعلق گیرد.

روز نخست، این برنامه نمایش‌هایی چون «چشم‌ها را باید شست» در بخش خیابانی و «آیینه روبرو» در بخش صحنه‌ای به روی سِن رفتند و امروز هم طبق جدول زمانبندی قرار است آثار منتخبی چون «جفت شیش» و «روز باشکوه آقای گرکن» اجرا شوند.

در این دوره از جشنواره که به میزبانی مجموعه ۳۰۰ نفری برج آزادی برگزار می‌شود، زندانیان هنرمندی از ۱۲ استان‌ حضور دارند که سهم تهران، یزد و همدان بیش از یک گروه نمایشی است.

بهزاد فراهانی و مهدی میامی از جمله داوران این برنامه هنری هستند که برگزیدگان را فردا در آیین اختتامیه این جشنواره اعلام خواهند کرد.