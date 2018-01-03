موگرینی: اتحادیه اروپا از نزدیک اعتراضات ایران را زیرنظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شورای اروپا، در بیانیه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: اتحادیه اروپا از نزدیک در حال دنبال کردن تظاهرات‌ها در ایران، افزایش خشونت و از دست رفتن غیر قابل قبول جان انسان ها است.

در ادامه این بیانیه آمده است: برای اتحادیه اروپا در روابط مان با ایران، حقوق بشر همیشه یک موضوع کلیدی بوده است. تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان، حقوق اساسی هستند که باید در هر کشوری رعایت شوند و ایران در این موضوع مستثنی نیست.

همچنین ابراز شده است: با صراحت و احترام بگوییم که این موضوع، اساس روابطمان است و ما از همه افراد انتظار داریم که از خشونت اجتناب کنند و حق ابراز بیان و عقیده محفوظ باشد و تضمین شود همانطور که در بیانیه‌های دولت ایران بیان شده است. اتحادیه اروپا به رصد اوضاع ادامه خواهد داد.

پیشتر «کاترین ری» سخنگوی «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اغتشاشات چند روز اخیر در ایران گفته بود: اوضاع ایران را زیرنظر داریم.