آمادگی سازمان صنعت و معدن برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بناب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و کشاورزی شهرستان بناب با اشاره به وضعیت مناسب صنعت و تولید در بناب گفت: از ۳۰ واحد تولیدی و صنعتی نمونه استان پنج واحد آن مربوط به واحدهای تولیدی شهرستان بناب است که افتخار بزرگی برای این شهرستان و همچنین استان هستند.

وی بر آمادگی این سازمان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان بناب تأکید کرد.

کاهش ۲۵ درصدی نزولات آسمانی در سال جاری

بنابراین گزارش، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی نزولات آسمانی در سال جاری اظهار کرد: قطعاً بدلیل عدم توجه به موضوعات خاک و آب شاهد کاهش تولیدات کشاورزی نیز خواهیم شد.

کریم مهری از برخورد قاطع این سازمان با توزیع کنندگان سموم غیرمجاز در منطقه نیز خبرداد و گفت: سمومی که بین کشاورزان توزیع می شود باید همراه با نسخه و توسط کارشناسان کشاورزی صورت بگیرد.

وی از شهرستان بناب به عنوان شهر کار و تلاش نام برد و از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی خواست در بحث تولید به این بخش، از دیدگاه ملی به مسائل نگاه کنند.

شرکت شهرک های صنعتی از ۱۸ دستگاه خدمات می گیرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اذعان کرد: در شهرک صنعتی بناب زمین خالی برای واگذاری به سرمایه گذاران نداریم.

سیدمرتضی نیرومند با اعلام این مطلب افزود: شرکت شهرک های صنعتی از ۱۸ دستگاه خدمات می گیرد و اگر همکاری بین این دستگاه ها نباشد، موفقیتی حاصل نمی شود و این در حالی است که به اعتراف مسئولان و صنعت گران عزیز باید قبل از شهرک های صنعتی تبریز به فکر شهرک صنعتی بناب باشیم.

وی عدم توسعه شهرک صنعتی بناب را متوجه عدم همکاری برخی دستگاه های اداری در شهرستان بناب دانست و بر مساعدت و همکاری دستگاه های اداری بویژه ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک شهرستان تأکید کرد.