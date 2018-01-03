قوه قضاییه جاسوسان رخنه کرده در بخش های مختلف را مجازات کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی طهماسبی در جمع پرشور راهپیمایی مردم انقلابی شهرستان که صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در محکومیت اقدامات آشوبگران از میدان هفده شهریور گلپایگان حضور پیدا کرده بودند با بیان اینکه نظام اسلامی حاصل خون شهداست، اظهار داشت: تا شما مردم در صحنه هستید و در صحنه های مختلف حضور عزتمندانه دارید هیچ کس قادر نخواهد بود، به نظام اسلامی خدشه ای وارد کند.

وی افزود: ما هر چه داریم از برکت انفاس قدسیه حضرت امام خمینی (ره) و از خون مطهر شهداست و آنگونه که امام راحل فرمود حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است یعنی اگر بحث حفظ نظام در میان باشد همه باید به صحنه بیایند و بی تفاوتی در نگهداری این نظام به سرانجامی کشیده خواهد شد که جز تأسف چیزی به همراه نخواهد داشت.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به وقایع مهم جنگ های صدر اسلام و دشمنی هایی که پیروان غیرواقعی رسول اکرم (ص) با وی داشتند، بیان داشت: یک لحظه غفلت آنها موجب واقعه عاشورا شد و دشمن کار خودش را انجام داد لذا امروز باید بدانید این انقلاب نیاز به حضور شما در صحنه دارد ما می دانیم مشکلاتی هست، بی کفایتی بعضی از مدیران است و مشکلات اقتصادی به مردم فشار می آورد.

وی تصریح کرد: ما ائمه جمعه بیش از همه مشکلات و سختی های مردم را درک می کنیم چون دفاتر محل مراجعه همین مردم گرفتاری است که از فشار اقتصادی کمرشان شکسته است اما باید بگویم مشکلات اقتصادی با حضور شما مردم در صحنه حل شود همین که امروز شعار دادید «مدیر بی کفایت، اخراج باید گردد»، حق شماست.

آیت الله طهماسبی بیان داشت: منشأ این اغتشاشات مؤسسات مالی غیرمجاز بود که بانک مرکزی باید جلوی فعالیت آنها را می گرفت که برخی از این مؤسسات غیرمجاز پول مردم را مثل گرگ نگیرند و ببلعند و کافی بود مراکز اینها پلمب می شد و اینگونه دست روی دست نمی گذاشتند و در راستای مشکلات مردم بی تفاوت نبودند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد با حقوق های کذایی از رنج و سختی کارمندان و کارگران زحمتکش با حقوق، زیر یک میلیون تومان خبر ندارند، افزود: آیا این حقوق کذایی بگیران خبر دارند که قشر کم درآمد و کارگرانی که با وجود داشتن یک یا دو روز کار در هفته چگونه زندگی خود را سپری می کنند و جواب خانواده خود را چه می دهند؟ لذا اگر ما به فکر مردم نباشیم این انقلابی که متعلق به محرومان است و امام راحل (ره) فرمود «ما آمده ایم تا خدمتگزار این ملت باشیم»، چه ثمری خواهد داشت؟.

امام جمعه گلپایگان اظهار کرد: نباید بی تفاوت باشیم و با حضور خود در صحنه تا آنجایی که در توان است، از انقلاب دفاع کنیم.

وی با اشاره به اینکه منشأ تمام این گرفتاری ها امریکاست، تصریح کرد: همانگونه که امام راحل (ره) فرمود «باید هر چه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید» که از این وضعیت پیش آمده به دست عده ای آشوبگر که اموال مردم را تخریب کردند، خوشحال شدند.

آیت الله طهماسبی با بیان اینکه از مسئولان قوه قضاییه خواستار شناسایی جاسوسان رخنه کرده در بخش های مختلف و مجازات آنها هستیم، اظهار داشت: قوه قضاییه باید با هوشیاری این نخاله ها را از نظام، تشکیلات و دستگاه های مختلف اخراج کند و آنها را به سزای اعمالشان برساند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ نظام و خنثی شدن توطئه های دشمنان نیاز به حضور همه اقشار جامعه در صحنه دارد، افزود: باید برای این انقلاب هزینه داد زیرا به راحتی به دست نیامده که بگذاریم خون شهدای ما پایمال شود و برای دفاع از خون شهدا و پابرجایی نظام اسلامی باید در صحنه های مختلف حضور داشته باشیم.