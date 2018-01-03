به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز چهارشنبه مردم خمین در اعتراض به اقدامات آشوبگرانه اخیر در کشور، از میدان پانزده خرداد تا مقابل بیت حضرت امام خمینی(ره) با شعار « دولت تدبیر و امید، اشتغال اشتغال» و « ای قوه قضایی، اقدام انقلابی» و... برگزار شد.

امام جمعه خمین، حجت الاسلام سید علی حسینی در سخنرانی این راهپیمایی اظهار کرد: حرکت ملت ایران در روزهای نخست برای طرح مطالبات به حق انجام شد، اما به تدریج اغتشاش گران که سر سپرده دشمنان خارجی هستند این حرکت های مردمی را به آشوب و نا امنی کشیدند.

حسینی ادامه داد: اغتشاش گران با شعارهای غیرقانونی و تخریب اموال مردم و توهین به مقدسات باعث ایجاد نامنی در کشور شدند و زمینه را برای فرصت طلبان و دشمنان نظام فراهم کردند.

وی بیان کرد: رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم خبیث صهیونیستی و سران عربستان خیال کردند که با اغتشاش و آشوب نظام جمهوری اسلامی سقوط می کند و آنها به اهداف خود می رسند، اما سخت در اشتباه بودند.

امام جمعه خمین تصریح کرد: سران استکباری و غرب بدانند که قدرت و نیروی نظامی و هوشیاری و بصیرت رهبری و مردم انقلابی و ولایت مدار ایران امروز جمهوری اسلامی ایران، هیچ گاه تضعیف نخواهد شد.

حسینی در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: از دولت تقاضا داریم در راستای تحقق مطالبات مردمی از ورود کالا به کشور جلوگیری و از کالاهای داخلی و تولید کنندگان حمایت کند.

وی بیان کرد: اگرچه دشمنان با بدعهدی به برجام بار دیگر چهره خود را به نمایش گذاشتند، اما از دولت تقاضا می شود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان اقدامات جهادی داشته باشد و مدیرانی که اهل کار نیستند و روحیه انقلابی و مدیریت جهادی ندارند کنار گذاشته شوند.

امام جمعه خمین ادامه داد: از قوه قضاییه درخواست می شود با مفسدان اقتصادی با قدرت و جدیت و قاطعیت برخورد کند و اغتشاش گران را به سزای اعمال زشت و ناپسند که باعث ایجاد ناامنی شدند برساند.

حسینی خطاب به مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از قوانین مصوب مانند قوانین حوزه اراضی کشاورزی مربوط به زمان طاغوت است و کشاورزان در زمینه کشت با مشکل مواجه هستند و نیاز است تا مسئولان در این زمینه اقدام و زمین های کشاورزان را به آنها برگردانند.

وی در پایان اظهار کرد: مسئولان بدانند که مردم ولایی و انقلابی پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند و مسئولان بایستی در اقدام انقلابی، خواسته ها و مطالبات به حق مردم را برآورده کنند.