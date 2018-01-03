۳۸۰۰ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از سه هزار و ۸۰۰ شغل در بخش صنعت چهارمحال و بختیای ایجاد شد، اظهار داشت: این میزان شغل از ابتدای سالجاری تاکنون در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد شغل در بخش تولید و اصناف چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بخش صنعت از مهمترین ظرفیت های اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت های جوانان خلاق و کارآفرین در مسیر توسعه استان بهره گرفت.

توسعه کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری توسعه یابد

وی بیان کرد: بهره گیری از ایده های جدید در مسیر توسعه استان و ایجاد اشتغال ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید جوانان خلاق و نخبه را در مسیر کارآفرینی حمایت کرد.

وی ادامه داد: باید برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به سمت کارآفرینی رفت و تلاش کرد که شغل های جدید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخش صنعت جوابگوی اشتغال در استان نیست و باید در مسیر تکنولوژی و فناوری و شغل های آی تی گام برداشت.