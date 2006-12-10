آلمان مسئولیت سنگینی در قبال اصلاحات اتحادیه اروپا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،"گونتر فرهویگن" در گفتگو با رادیو دولتی آلمان اظهارداشت : قانون اساسی واحد از جمله مهمترین مسائلی است که در حال حاضر اتحادیه اروپا با آن دست و پنجه نرم می کند .

وی افزود : ما به قانون قدرتمند و هماهنگی نیاز داریم که بتواند اوضاع داخلی اروپا را سر و سامان دهد .

کمیسر اتحادیه اروپا با اشاره به شکست قانون اساسی واحد در دو کشور فرانسه و هلند گفت : با وجود رد قانون اساسی واحد در دو کشور اروپایی نباید روند تداوم تصویب آن مختل شود، بلکه باید با در پیش گرفتن سیاستهای لازم این معضل را حل کرد .

" فرهویگن" در بخش دیگری از این گفتگو درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد : با وجود تحقق نیافتن تمام خواسته های اتحادیه اروپا از سوی ترکیه روند مذاکره و رایزنی با این کشور باید ادامه پیدا کند .

این مقام اروپایی افزود : با توجه به آغاز دوره ریاست شش ماهه آلمان بر اتحادیه اروپا انتظار داریم این کشور تلاش های لازم را برای تحقق اصلاحات این اتحادیه انجام دهد .

وی با اشاره به نشست روز دوشنبه وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تصریح کرد : امیدواریم وزرای امورخارجه اتحادیه درباره تصمیم اخیر خود در قبال ترکیه بررسی های نهایی را انجام دهد .