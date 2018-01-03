نه سیریکی ها به اغتشاشات/راهپیمایی ضد استکباری شیعه وسنی در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی مردم دریا دل و ولایت مدار شیعه و سنی شهرستان سیریک در راستای محکومیت اغتشاشات برخی عوامل نفوذی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک به عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و تجدید بیعت با آرمان های نظام و انقلاب برگزار شد.

این مراسم در شهرستان سیریک از میدان ناخدا تا جلو اداره آموزش و پرورش با شرکت اقشار مختلف مردم، سازمان ها، نهادها، ارگان ها، تجار، صیادان، اصناف و بازاریان، ورزشکاران، هنرمندان، جامعه مختلف بسیجی، ائمه جمعه و جماعت شیعه و سنی، روحانیون معظم، علما، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان با سر دادن نداهای الله اکبر، مرگ بر منفافقین و کفار، مرگ بر انگلیس، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و تا خون در رگ ماست خامنه ای رهبر ماست برگزار شد.

در این مراسم شیخ ابراهیم اسماعیلی امام جمعه موقت اهل سنت و حجت الاسلام حسن حیدری امام جمعه شهرستان در سخنانی ضمن محکومیت تحرکات و اغتشاشات اخیر سطح کشور، همه اینها را ترفنده و حیله دشمنان نظام و انقلاب برای بر هم زدن نظم، امنیت، آسایش، ثبات و اقتدار ایران دانستند.

آنها از مردم خواستند با خویشتن داری، صبر، توجه به قانون و قانون مداری، مطالبه گری بجا و قانونی و بصیرت و هوشیاری و آگاهی از ترفندها و فتنه های دشمنان خواستار اجرای عدالت و حق خود در جامعه باشند.

همچنین از مسئولان دولت و خدمتگزاران نظام خواستار رسیدگی به معیشت مردم، کنترل تورم و گرانی، ایجاد اشتغال، مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرهیز از جناح و سیاسی کاری در جامعه شدند.