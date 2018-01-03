افزایش ۴۰ درصدی جمع آوری و نگهداری از معتادان متجاهر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اسدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه هفتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران که به ریاست محمد حسین مقیمی، استاندار تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه مقرر شد علاوه بر ظرفیت های قبلی نگهداری از معتادان متجاهر در تهران زیرساخت های لازم برای افزایش ظرفیت فراهم شود.

وی گفت: در تهران حداقل ۱۲ هزار معتاد متجاهر وجود دارد که علاوه بر ابتلا به اعتیاد شامل برخی از بیماری ها همچون بیماری زخم باز،سل، «اچ. آی. وی» و دیگر بیماری های مسری هستند و به دلیل محدودیت های بهداشتی و درمانی امکان استقرار همه این افراد در یک مرکز وجود ندارد.

دبیر ستاد با بیان اینکه معتادان جمع آوری شده براساس تصمیمات ستاد ۳ تا ۶ ماه در مراکز نگهداری می شوند تصریح کرد: پس از آن به مراکز بهاران فرستاده می شوند و بر اساس دستور استاندار که تا ۶۰۰ نفر ظرفیت در مراکز بهاران وجود دارد تا ۹ ماه در این بخش نگهداری می شوند و علاوه بر اقدامات جلوگیری از بازگشت آنها به اعتیاد،بازتوانی و حرفه آموزی برای معتادان انجام می شود.

به گفته اسدی؛ در این جلسه برنامه ریزی ها برای افزایش ظرفیت جمع آوری معتادان متجاهر تا ۴۰ درصد بیشتر از گذشته انجام شد که برآمده از دو سال پیگیری و تلاش استانداری تهران و ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی و سایر دستگاه های مسئول است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حدود ۲۸۰ مرکز خصوصی و ۶ مرکز دولتی کار نگهداری و بازتوانی معتادان متجاهر را به عهده دارند عنوان کرد: این مراکز همه استانداردهای لازم را برای نگهداری و درمان معتادان رعایت می کنند و تحت بازرسی های ستاد قرار دارند .