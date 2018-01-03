عدالت فوتبال رعایت شود/ داوران حق هر تیم را بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار چهارشنبهشب در نشست خبری پیش از مسابقه تیمهای پارس جنوبی جم و سپاهان اصفهان اظهار داشت: بازی با پرافتخارترین لیگ برتر انگیزههای خاص و سختیهای خود را دارد.
وی اضافه کرد: بازیکنان اینچنین بازیهایی را مقابل تیمهای مطرح بیشتر دوست دارند و به آنها انگیزه میدهد و از همه نظر برای بازی فردا آماده هستیم.
سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم افزود: برخی بازیکنان مصدوم و محروم داریم. در طول فصل بازیکنان جایگزین ما خوب بازی کردهاند و سپاهان هم تیم خوبی است و فردا بازی جذابی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: نسبت به داوری اعتراض خود را اعلام کردیم و در بازی با پیکان میتوانستیم برنده بازی باشیم و در بازی با گسترش فولاد هم همین اشتباهات انجام شد.
تارتار اضافه کرد: از داوران میخواهیم که حق هر تیمی را بدهند و به هیچ وجه نمیخواهیم حق تیمی را بگیرند و به ما بدهند و از مسئولان فدراسیون میخواهیم که حق از تیمی ضایع نشود.
وی با اشاره به اینکه چند بازیکن را جذب کردهایم، خاطرنشان کرد: چند بازیکن جدید را هم جذب خواهیم کرد.
سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم در انتقاد یکی از خبرنگاران به نقاط ضعف این تیم گفت: ما دستمان روی نیمکت بسته بوده و نتوانستیم تعویضهای خوبی داشته باشیم.
وی بیان کرد: در خط حمله نیز عملکرد خوبی داشتهایم و ضعفهایی هم داریم ولی با این همه ضعف که شما گفتید باید در رده شانزدهم جدول قرار میگرفتیم.
تارتار اظهار داشت: بازیکنان پارس جنوبی جم اینقدر خوب کار کردند که همه انتظار داشتند پرسپولیس را هم شکست دهیم، بدون ترس بازیهای خیلی خوبی را مقابل حریفان برگزار کردیم.
وی بیان کرد: باید قدر این وضعیت را بدانیم و اگر به این خوبی بازی نمیکردیم و نتیجه نمیگرفتیم حالا باید در ردههای پائین جدول قرار میگرفتیم.
سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم ادامه داد: بازیکنان را نمیتوانیم به زور جذب کنیم، باید بازیکنی بیاید که به عشق این تیم و هوادارانش به تیم ما بیاید. ما همه تلاش خود را برای موفقیت این تیم به کار خواهیم گرفت.
وی افزود: از هواداران میخواهیم که فردا ورزشگاه را پر کنند تا به کمک آنها بتوانیم بازی را ببریم و هر سه امتیاز این مسابقه را کسب کنیم.
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