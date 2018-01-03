ترانشیپ ۶۷، ترانزیت ۱۹ و صادرات ۱۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور با تشریح عملکرد کانتینری بندر شهید رجایی از ابتدای سال ۹۶ تا آغاز دی ماه جاری، اظهار داشت: در این دوره زمانی ۹ ماهه، در مجموع یک میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۹۵ TEU کانتینر در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱ درصدی داشته است.

وی تعداد کانتینرهای ترانشیپی در این بندر را رقمی بالغ بر ۱۹۸ هزار TEU اعلام کرد و افزود: جابجایی اینگونه کالاها در پنج ماهه اخیر ۶۷ درصد افزایش داشته است.

عفیفی پور اضافه کرد: از مجموع یک میلیون و ۳۸۷هزار و ۴۰۷ TEU کانتینر پر تخلیه و بارگیری شده طی این مدت، بیش از ۳۴۳ هزار TEU مربوط به محموله های ترانزیتی بوده است که رشد ۱۹ درصدی در این بخش به ثبت رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از جابجایی بالغ بر ۳۰۱ هزار TEU کانتینر صادراتی با رشد ۱۳ درصدی و ۳۰۹ هزار TEU کانتینر وارداتی با افزایش ۱۳ درصدی طی ۹ ماهه نخست سال جاری، خبر داد.

وی در پایان یادآور شد: بندر شهید رجایی با بهره مندی از پیشرفته ترین پایانه های کانتینری و برخورداری از تجهیزات روز دنیا، به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران محسوب می شود که تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کالاهای کانتینری درسطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند