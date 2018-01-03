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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

دادستان تهران خواستارشد:

تعیین تکلیف بازداشتی های اغتشاشات اخیر بر حسب سوابق متهمان

تعیین تکلیف بازداشتی های اغتشاشات اخیر بر حسب سوابق متهمان

دادستان تهران از سرپرست دادسرای مقدس خواست با بررسی سوابق متهمان و تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به تعیین تکلیف متهمان اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح  امروز به مدت سه ساعت با تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر تهران ملاقات کرد.

در این بازدید سرزده که در زندان اوین انجام شد، وضعیت افراد دستگیر شده با ملاقات چهره به چهره بررسی شد. برخی متهمان با اعلام تنبه و ندامت اظهار داشتند تحت تاثیر تبلیغات در فضای مجازی و فراخوان‌های غیر قانونی قرار گرفته بودند.

دادستان تهران در مورد متهمانی که وضعیت خاص داشتند، از حیث برقراری تماس تلفنی با خانواده‌هایشان دستور لازم را صادر کرد و از سرپرست دادسرای شهید مقدس خواست با بررسی سوابق متهمان و تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به تعیین تکلیف متهمان اقدام کنند. در این بازدید متهمان رضایت خود را از رفتار مأموران زندان ابراز کردند.

کد مطلب 4190654

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