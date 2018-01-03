به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی عصر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی آذربایجان شرقی با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی در کشور گفت: نظام آموزشی مدرک گرا در کشور حاکم شده است و پیشروی این روند باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای در کشور می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: مشکل اول نظام آموزشی این است که منزلت اساتید و مربیان در کشور زیرسوال رفته است و اگر این موارد در کشور اصلاح نشود بقیه موارد نیز دچار مشکلات عمده می شود و اگر علم برکت نداشته باشد مشکلات دیگر قابل حل نیست.

سعیدی ادامه داد: دستاورد نظام آموزشی در تمام زمینه ها مثبت نیست و در اکثر زمینه ها دستاوردهای منفی داشته است.

وی یکی از عوامل بیکاری را نظام آموزشی معیوب در کشور اعلام کرد و افزود: یکی از عوامل بیکاری نظام آموزشی است، نظام آموزشی مدرک گرا در آموزش عالی نقش ایفا می کند و ارتباط بین درس های تئوری و عملی وجود ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اجباری شدن مشاوره های پیش از ازدواج گفت: در بخش مهارت های ازدواج مشاوره پیش از ازدواج بر عهده وزرات ورزش و جوانان است و در جهت تعالی جمعیت این مشاوره ها اجباری شده است.

وی با اشاره به این که یکی از دلایل اصلی طلاق عدم مشاوره های پیش از ازدواج است خاطرنشان کرد: عدم اطلاع و آگاهی خانواده از مشاوره پیش از ادواج باعث می شود که زوج ها دچار مشکلات عدیده خانوادگی بوده و ازدواج ها به طلاق منجر شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی دربخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ناآرامی های صورت گرفته در سطح کشور گفت: مسایل اخیر ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد.

وی تصریح کرد: ریشه داخلی نا آرامی های اخیر در کشور بیکاری، رکود اقتصادی، تبعیض و نظام ناعادلانه پرداخت ها بوده و عوامل خارجی آن نیزدشمنانی هستند که همیشه درصدد بودند تا به هر بهانه ای در داخل کشور آشوب کرده و از اغتشاش گران حمایت کنند و آنها درصدد هستند اعتراضات صنفی و به حق مردم را به بحث های سیاسی تبدیل کرده و داخل کشور را ناامن کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم گفت: مردم ایران اسلامی باید صف خود را از اغتشاش گران جدا کنند چرا که برخی از آنها با اصل نظام اسلامی مشکل دارند.

وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه و افزایش حامل های انرژی و قطع یارانه ها نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده بود بنابراین همه این عوامل دست به دست هم داد تا تنش هایی در کشور ایجاد شود.

سعیدی افزود: در صدد هستیم اجازه ندهیم در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ضربه جدیدی به مردم وارد کند، باید به گونه ای باشد لایحه بودجه در جهت حل مشکلات اشتغال، حمایت از تولید و صادرات باشد.