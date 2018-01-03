فعالیت شهرداری با رکود اقتصادی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در وضعیتی که دچار رکود اقتصادی هستیم، نقش شهرداری‌ها در ارائه خدمات بهینه به مردم قابل‌توجه است.

وی افزود: شهرداری باوجود رکود در تلاش است خدمات شهری را متناسب با نیاز شهروندان ارائه دهد و فعالیت شهرداری مصداق مقاومت و خدمت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

شهردار اردبیل این الگوی رفتاری را برگرفته از تفکر بسیجی و جهادی دانست و تأکید کرد: در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس این روحیه توانست کشور را از بحران‌های مختلف عبور دهد و امروز نیز تمامی مسئولان با تبعیت از این روحیه به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.

به گفته لطف‌اللهیان با تبعیت از همین روحیه و در راستای حفظ ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی شاهد شکل‌گیری و فعالیت جبهه مقاومت بودیم و جبهه مقاومت توانسته با تلاشی جهادی از ارزش‌ها و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کند.

وی با بیان اینکه به پاس دلاور مردی رزمندگان و ایثارگران امروز کشور از امنیت و آرامش برخوردار است، ادامه داد: امروز اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا مثال‌زدنی است.

شهردار اردبیل تأکید کرد: امروز نیز مردم و مسئولان مدیون ایثارگری شهدا و جانبازان هستند و در انجام وظایف می‌بایست از منش شهدا پیروی کنند.