معترضان صف خود را از عناصر مشکوک و فرصت طلب جدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تجمعات اعتراضی روزهای اخیر، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن حق انتقاد مردم به دستگاه های حاکمیت و حق اعتراض مسالمت آمیز آنها و فراهم آوردن راهکارهای قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی، تاکید کرد که اصلاح طلبی اصیل با هرگونه براندازی، آشوبگری، تخریب اموال عمومی و شعارهای هنجارشکنانه مخالف است و مردم را به آرامش و جداکردن صف خود از عناصر مشکوک و فرصت طلب فرا می خواند و ازمردم شریف اصفهان دعوت می کند در راهپیمایی وحدت روز پنجشنبه ٩٦/١٠/١٤ که به دعوت استاندار محترم انجام می شود، شرکت کنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

در روزهای گذشته در برخی از شهرهای کشور شاهد تجمعات شماری از هموطنان در اعتراض به سیاست ها و روش های بعضی از دستگاه های کشور بوده‌ایم. شواهد زیادی نشانگر این است که سازمان دهنده و آغازگر این تحرکات، تندروهای داخلی بوده اند که برای گرفتن انتقام شکست خود در انتخابات گذشته و بدون توجه به عواقب امر آتشی افروختند و زمینه آشوب و اغتشاش در سطح ملی را فراهم آوردند و هم اکنون آن آتش دامن خودشان را گرفته و دود آن به چشم ملت رفته است. کسانی که خود و همفکران و حامیانشان با بی تدبیری و زیاده خواهی در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی نامناسب کنونی نقشی اساسی و اصلی داشته‌اند، در ائتلافی نانوشته با افراطیون برانداز، نظم و امنیت و تمامیت ارضی کشور را هدف گرفته اند.

متاسفانه آشوب های خیابانی کور و بدون هدف، نه تنها کوچکترین کمکی به گشودن گره های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نمی کند، بلکه امنیتی شدن فضای سیاسی کشور، اختلال در زندگی روزمره مردم، فرار سرمایه‌های خارجی و بی اعتمادی بازارهای مالی و افزایش تورم و گرانی را در پی خواهد داشت و بر درد و رنج مردم مظلوم و بی پناه خواهد افزود.

تردیدی نیست که انتقاد و اعتراض حق مسلم و انکارناپذیر مردم است و در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است و حاکمیت باید بدون هیچگونه تعلل و بهانه جویی، راهکارهای قانونی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی و مسالمت آمیز مردم پیش بینی کرده و گوش شنوایی برای شنیدن صدای اعتراض مردم و ترتیب اثر دادن به آن داشته باشد و از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت در برابر اعتراض مسالمت آمیز و بحق مردم بپرهیزد.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با اذعان به وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی ریشه دار، به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه، امیدوار است این اعتراضات، هشدار و نشانه ای جدی برای تمام ارکان حاکمیت تلقی شده تا با تجدیدنظر اساسی در برخی سیاست های کلان و در میان آوردن عقلانیت، آشتی ملی و کنارگذاشتن لجبازی و کینه توزی، شرایط حل ریشه ای مشکلات کشور را فراهم آورده و رضایت مردم را که ولی نعمتان واقعی حاکمان به شمار می روند، جلب کند. همچنین این شورا معترضان را به پرهیز از هرگونه رفتارهای هنجارشکنانه، آشوبگری، تخریب اموال عمومی و شعارهای هنجارشکنانه فراخوانده و امیدوار است آنان با رعایت ضوابط قانونی و حفظ آرامش و خویشتنداری، صف خود را از عناصر مشکوک و فرصت طلب جداکرده و فرصت سوءاستفاده افراطیون سرکوبگر و دشمنان ملک و ملت را از آنان سلب کند.