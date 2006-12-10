تیم های امدادی باید تحت پوشش ستاد بحران قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسین حاتمی در نشست مطبوعاتی در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه در سالن اجتماعات بسیج جامعه پزشکی به خبرنگاران گفت: هم اکنون بسیج جامعه پزشکی 16 هزار عضو پزشک و پیراپزشک دارد که در قالب تیم های اضطراری عمومی و اختصاصی سازماندهی شده اند.

وی در مورد بیماری آنفلوآنزا گفت: سازمان جهانی بهداشت از تمامی کشورها خواسته که آمادگی لازم را برای بیماری آنفلوآنزا داشته باشد چون این بیماری بر خلاف بیماری های دیگر که ممکن است اپیدمی و همه گیری آن 6 ماه طول بکشد این بیماری طی 3 ماه می تواند اپیدمی شود و می تواند یک سوم جمعیت جهان را از بین ببرد.

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه اظهار داشت: باید با اطلاع رسانی و آمادگی های لازم در صورت وقوع این حادثه اپیدمی باید میزان یک سومی تلفات را به حداقل تلفات کاهش داد.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: تا کنون 850 مقاله به این کنگره ارسال شده است که 75 مقاله به صورت سخنرانی کوتاه ، 42 سخنرانی جامع به وسیله متخصصان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و 265 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد. همچنین در این کنگره 24 پانل و 21 کارگاه نیز برگزار می شود.