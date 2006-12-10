کمیته بیکر - همیلتون مبارزات ملت عراق علیه دیکتاتوری را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، جلال طالبانی امروز در کنفرانس مطبوعاتی که درمقر ریاست جمهوری عراق برگزارشد، گفت : "به نظر من گزارش کمیته بیکر- همیلتون ناعادلانه و غیرمنصفانه است که شامل بندهای خطرناکی است که حاکمیت عراق و قانون اساسی آن را ازبین می برد".

جلال طالبانی در ادامه افزود : من این گزارش را به طورکلی رد می کنم.

"طالبانی" با محکوم کردن این گزارش خاطرنشان کرد: این گزارش به عراق به عنوان یک مستعمره کوچک که باید شروطی را بر آن تحمیل شود، رفتار می کند و درواقع این مسئله را که ما کشوری قابل احترام و با سیادت هستیم ، فراموش می کند.

درگزارشی که کمیته بررسی اوضاع عراق با ریاست "جیمز بیکر" وزیرامورخارجه سابق آمریکا و"همیلتون" معاون سابق وی ارائه دادند ، آمده است : اگر دولت عراق پیشرفت اساسی به سوی محقق شدن اهداف منافع ملی و امنیتی کشور را به دست نیاورد ، دولت آمریکا باید حمایت سیاسی ، نظامی و اقتصادی خود را از عراق کاهش دهد.

رئیس جمهوری عراق تاکید کرد : گزارش کمیته بیکر مبارزه بلند مدت ملت عراق را علیه دیکتاتوری نادیده گرفت.

"بیکر" چهارشنبه گذشته به هنگام ارائه متن گزارش گفت : اگراوضاع عراق به همین صورت ادامه یابد، انعکاس های آن خطرناک خواهد بود.