گاز هم به زمره کالاهای قاچاق پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، از دو هفته پیش بحران کمبود کپسول های 11 کیلویی گاز مایع در شهرهای اقماری کرج که جمعیتی حدود 500 هزار نفر دارند، به وجود آمده است و در روزهای اخیر این بحران به صورتی جدی در گوشه و کنار این شهرها به چشم می خورد.

در کمالشهر کرج مردم از صبح زود در سرمای هوا مقابل مراکز توزیع گاز مایع اجتماع می کنند و این صف ها در پنج روز اخیر بسیار طولانی و به بیش از نیم کیلومتر رسیده است اما ایستادن در صف ها معمولا نتیجه ای به دنبال ندارد و گاز با سهمیه از پیش تعیین شده بین مردم توزیع می شود.

یکی از نمایندگی های فرگاز در شهرهای حاشیه ای در این رابطه به خبرنگار مهر گفت : چندین بار برای افزایش سهمیه گاز مایع مکاتبه کرده ایم اما هنوز اقدام لازم برای افزایش این سهمیه صورت نگرفته و گاز به میزانی که در سال های پیش توزیع می شد به نمایندگی ها داده می شود.

حسین مصباحی اظهار داشت : سهمیه ای که هم اکنون از سوی شرکت مرکزی بین نمایندگی ها توزیع می شود همان مقدار سهمیه سال های پیش است در حالی که جمعیت نسبت به قبل افزایش زیادی داشته است.

وی افزود : وعده های مسئولان مبنی بر اتصال مردم منطقه به شبکه سراسری گاز سبب شد مردم برای تهیه نفت هیچ اقدامی نکند و با عدم تحقق وعده های آنها مردم به جای نفت و گاز سراسری از گاز مایع استفاده کنند که این امر خود به خود افزایش تقاضا برای این فرآورده را دامن زده است .

یکی از شهروندان کمالشهر نیز در این رابطه اظهار داشت : در نمایندگی های معتبر گازهای فر، بوتان ، پرسی ، مهرگاز، ایران گاز و سایر شرکت های توزیعی ، گاز مایع وجود ندارد اما هر روز برخی وانت بارها در سطح شهر تردد دارند که کپسول های گاز مردم را به جای 700 تومان با 2000 تومان شارژ می کنند.

این شهروند اظهار داشت : اگر گاز هست چرا به موقع بین مردم توزیع نمی شود و مردم باید برای شارژ یک کپسول این قدر سختی بکشند، اگر هم نیست پس چرا وانت بارها با نرخ های آزاد اقدام به توزیع آن می کنند؟

اظهارات شهروندان در رابطه با توزیع گاز مایع به نرخ آزاد نشان می دهد این فرآورده به وفور در شرکت های عامل توزیع موجود است اما از کانال های قانونی توزیع نمی شود و عده ای فرصت طلب از اهمال کاری شرکت های عامل توزیع گاز مایع سوء استفاده می کنند و پس از خرید به نرخ دولتی آن را با نرخ آزاد بین مردم توزیع می کنند و مردم مجبورند با وجود بضاعت کم خود برای گذران زندگی روزمره و حفظ سلامتی خود و فرزندانشان این نرخ گزاف را پرداخت و فرصت های طلایی برای قاچاقچیان ایجاد کنند.

وضعیت توزیع نفت سفید نیز در شهرهای اقماری کرج به همین منوال است. به عنوان نمونه، در منطقه خرمدشت کرج با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر بیش از دو هفته است که نفت به نرخ دولتی وجود ندارد و مردم باید با چند برابر قیمت دولتی نفت تهیه کنند در حالی که اظهارات و آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی شرکت توزیع فرآورده های نفتی غرب استان تهران عنوان می کند فقط در دهه اول آذرماه جاری پنج میلیون و 416 هزار لیتر در شهرها اقماری کرج توزیع شده است.

مهرداد صالحی در بخشی از اطلاعیه خود که به دفترهای خبرگزاری ها و روزنامه های غرب استان تهران ارسال کرده، آورده است:" با برنامه ریزی های انجام شده هیچ کمبودی از نظر نفت سفید وجود ندارد و علاوه بر روال عادی توزیع نفت سفید به علت مشکلات ایجاد شده در اشتراک پذیری گاز طبیعی از شهرهای اقماری گروههای ضربت تشکیل و نسبت به توزیع این فرآورده اقدام کرده اند که این روند هنوز هم ادامه دارد."

وی همچنین در این اطلاعیه آمار میزان توزیع نفت سفید در شهرهای اقماری کرج را به صورت جزئی اعلام کرده است.

رئیس شرکت توزیع فرآورده های نفتی نیز چندی پیش در جلسه کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت، اظهار داشت: در زمینه توزیع نفت سفید هیچ مشکلی وجود ندارد و نفت به اندازه نیاز مصرف کنندگان در مخازن موجود است.

ابراهیم شکوری افزود: گاز نیز به صورت فله ای از طریق شرکت توزیع به شرکت های خصوص واگذار شده است و هرگونه مسئولیتی در خصوص نحوه توزیع گاز متوجه شرکت های خصوصی است و باید به مردم پاسخگو باشند.

وی افزود: شهرهای اقماری کرج امسال هیچ نگرانی از بابت تهیه سوخت زمستانی ندارند و نمایندگی های توزیع نفت سفید به موقع به مردم سوخت رسانی می کنند.

به گزارش مهر، اظهارات مردم و مسئولان در کنار هم تنها گویای خروج گاز و نفت از کانال قانونی و دولتی توزیع است و قاچاقچیان فرآورده های نفتی با استفاده از غفلت مسئولان و نا آگاهی مردم بعد از قاچاق نفت و بنزین و گازوئیل به گاز رسیده اند و با توجه به نیاز مردم به این فرآورده درآمدهای کلان و نامشروع را به جیب می زنند.

به نظر می رسد نحوه مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی حداقل در غرب استان تهران مثمرثمر نبوده است و قاچاقچیان همچنان به کار خود ادامه می دهند.