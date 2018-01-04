«مایک پنس»: درباره تحولات اخیر ایران ساکت نخواهیم نشست!

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در یادداشتی در روزنامه «واشنگتن‌ پُست» نوشت: هشت سال و نیم پیش، آمریکایی‌ ها شاهد به پاخاستن مردم ایران برای احقاق حق آزادی‌ خود بودند!

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه ادعا کرد: در «انقلاب سبز»، میلیون‌ ها زن و مرد جوان و شجاع خیابان‌های تهران، تبریز، قزوین و کرج و آنچه به نظر می‌ رسید تمام شهرها و روستاهای ایران باشد، به خیابان‌ ها آمده بودند. آنها، انتخابات دروغین را محکوم کردند و از حکومت درخواست کردند تا به دهه‌ ها سرکوبگری خود پایان دهد.

یادداشت مذکور در ادامه مدعی شد: معترضان شجاع از رهبر جهان آزاد (!) درخواست حمایت کردند. اما همانطور که من به عنوان عضوی از کنگره شاهد آن بودم، رئیس‌ جمهور وقت آمریکا سکوت اختیار کرد.

پنس در نوشته خود اضافه کرد: در جریان تظاهرات ها و تلاش‌ های بی‌ رحمانه حکومت ایران برای سرکوب آنها، رئیس‌ جمهور باراک اوباما همبستگی آمریکا با معترضان ایران را اعلام نکرد. من به عنوان یک عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، این انفعال را نوعی سلب مسئولیت رهبری آمریکا به شمار آوردم.

وی در ادامه اضافه کرد: آمریکا مدت ها است در کنار کسانی قرار دارد که در آرزوی آزادی برای دستیابی به آینده ای روشن تر به سر می برند و باز هم رئیس جمهور نتوانست در کنار افرادی که برای رهائی از دیکتاتوری تلاش می کنند، بایستد و تنها به واکنش هایی با تأخیر در محکومیت خشونت های حکومت ایران روی آورد.

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است: امروز، مردم ایران بار دیگر در حرکتی برای درخواست آزادی حرکت کردند و آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ در کنار آن قرار گرفته است. این بار ما ساکت نخواهیم نشست.