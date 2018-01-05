به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیرامون درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، با اشاره به رشد حدود ۲۰ درصدی رقم درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری، تصریح کرد: پیش بینی می شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۵۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.

طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به شرایط اقتصاد کلان و همچنین برآوردهای صورت گرفته درخصوص نحوه و میزان عملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش و زیرمجموعه های آن، به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی در بخش منابع عمومی با بیش برآوردی همراه هستند.

براساس این گزارش، به طور مشخص براساس بررسی های انجام گرفته، انتظار می رود از کل منابع مالیاتی (عمومی) در نظر گرفته شده برای ۱۳۹۷، به میزان ۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال، حدود ۹۶ درصد از آن معادل۱.۲۴۱ هزار میلیارد ریال در سال آتی محقق شود. به بیان دیگر پیش بینی می شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۵۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است:در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (۱.۱۶۴ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۱۱ درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند ۸ ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش بینی می شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱.۰۷۴ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشدی حدود ۲۰ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.

براساس این گزارش، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش بینی شده در برخی از اجزا با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می رود درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا سقف ۱.۲۴۱ هزار میلیارد ریال محقق شود (یعنی تحقق حدود ۹۶ درصد از منابع پیش بینی شده در لایحه از محل مالیات).