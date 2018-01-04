به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد بطحایی، در سخنان پایانی خود در گردهمایی دو روزه شورای معاونان و مدیران کل ستادی گفت: آموزش وپرورش، امروز برای جامعه و مردم مهم نیست و همین امر سبب مهم نبودن آن، برای مسئولین است وبین مردم و آموزش وپرورش فاصله افتاده است.

وی ادامه داد: تازمانی که آموزش وپرورش جایگاه خود را در جامعه پیدا نکند مشکلات امروز ما ادامه پیدا خواهد کرد.

بطحایی تصریح کرد: جامعه امروز احساس نیاز به آموزش وپرورش ندارد بنابراین برای رفع این مشکل باید فاصله آموزش وپرورش وجامعه را کاهش دهیم .

وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: شبکه تعاملی می تواند در کاهش این فاصله موثر باشدواز طرفی باید دامنه ارتباطات با جامعه را افزایش دهیم هرچه دامنه تعامل با مردم افزایش یابد فاصله مذکور کاهش خواهد یافت.

وی گفت: مردم باید احساس کنند آموزش وپرورش صاحب دارد وبرای تحقق این امر آموزش وپرورش باید در هنگام حوادث مربوطه به موقع عکس العمل نشان دهد وتوسعه تعاملات با این هدف اتفاق می افتد واین یک استراتژی مهم در دولت دوازدهم است.

وزیر آموزش و پروریش با اشاره به راه اندازی استودیو الفبا در مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی تصریح کرد: فعالیت های این استودیو در جهت تعامل بیشتر آموزش وپرورش انجام می شود.

وی ادامه داد: توسعه ارتباطات فاصله موجود را کاهش خواهد داد و خانواده ها باید احساس کنند مسائل آن ها برای ما مهم است وما ورود پیدا کرده ایم.

بطحایی افزود: ‌موضوع مهارت آموزی از موارد بسیار مهم واستراتژیک آموزش وپرورش است که باید در اولویت قرارگیرد وبیش از پیش در این زمینه اهتمام شود.

وی افزود: تا کنون قدم هایی در خصوص تفویض اختیار برداشته شده اما این موضوع نیاز به همت بیشتری دارد تا اختیارات بیشتری به استان ها ومناطق وبه ویژه به مدارس داده شود.

وزیر آموزش وپرورش گفت: با توجه به شرایط مالی موجود، برگزاری همایش ها ونشست ها باید محدود شود.

وی ادامه داد: مدیران کل آموزش وپرورش اهتمام جدی در برگزاری نماز در مدارس داشته باشند زیرا این واجب دینی در رفع بسیاری از آسیب های اجتماعی کمک می کند.

بطحایی برتعامل مدیران کل با نمایندگان مجلس وسایر مسئولین تاکید وعنوان کرد: با تعامل سازنده بسیاری از مشکلاتی که برای آموزش وپرورش هزینه بر است به سادگی قابل حل خواهد بود.

وی ادامه داد: درسال ۹۷ حدود ۶۰۰ هزاردانش آموز اضافه خواهد شد و این نیازبه ۳۰ هزارمعلم دارد وبا احتساب ۴۰ هزاربازنشسته در مهر ۹۷ نیازمند ۷۰ هزارمعلم هستیم وبا توجه به استقرار پایه ۱۲ باید برای فراهم ساختن زیرساخت ها بیش ازپیش تلاش کنیم.

وزیر آموزش وپرورش از ضرورت تلاش مدیران کل برای تبدیل مدارس به مدارسی پر نشاط وشاداب خبر داد وخاطرنشان کرد: هرچند مهیا ساختن شرایط شادابی مستلزم وجود اعتبار است اما می شود فعالیت هایی رادراین زمینه انجام داد.

وی با اشاره به افزایش پوشش تحصیلی به خصوص اتباع خارجی گفت: دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته ایم که نتیجه تلاش همه مسئولین مربوطه است.

بطحایی با اشاره به موضوع مشارکت های غیردولتی اظهار کرد: راه نجات آموزش وپرورش، توسعه مشارکت های غیردولتی است، بنابراین باید به سمت خرید خدمات آموزشی برویم واین یک انتخاب نیست بلکه با شرایط فعلی مجبور به استفاده از بخش های غیر دولتی در فرآیند آموزشی هستیم.

وی افزود: در برگزاری جشنواره ها کارهای خوبی صورت گرفته اما باید دراین زمینه ازبخش های تجاری استفاده کنیم تا هزینه های مربوطه را کاهش دهیم.

بطحایی با اشاره به وجود آسیب های اجتماعی تصریح کرد: در بحث مشکلات قامتی دانش آموزان دختر، بیشتر در معرض خطر هستند وتحقیقات نشان می دهد که ۶۰ درصد وزن کوله پشتی های آنها وسایل شخصی است که دانش آموزان با خود حمل می کنند وبا آگاهی بخشی به والدین باید در رفع این مشکل اقدام شود.

وی ادامه داد: کار در مدارس خاص دانش آموزان با نیاز های ویژه بسیارسخت است وبایدتلاش کنیم این قشر از جامعه با مشکلات کمتری روبه رو شوند.