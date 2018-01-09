طلب ۲۸۵ میلیارد ریالی شهرداری شاهرود از ادارات و موسسات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی در دیدار صبح سه‌شنبه خود با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، به میزبانی این اداره کل در شاهرود، ضمن بیان اینکه چالش امروز مدیریت‌های شهری عدم وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی است، تاکید کرد: عدم وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مؤسسات مالی و بانک‌ها موجب محدود شدن توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات شهری می‌شود.

وی با اشاره به بدهی ۲۵۱ میلیارد ریالی دستگاه های دولتی و ۳۴ میلیارد ریالی موسسات مالی و بانکها به شهرداری شاهرود افزود: عدم پرداخت مطالبات می تواند شهرداری را با کمبود منابع در راستای به ثمر رساندن پروژه‌های عمرانی روبه‌رو کند که متاسفانه این امر مجموعه مدیریت شهری شاهرود را دچار مشکل کرده است.

شهردار شاهرود گفت: از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با رعایت قانون و پرداخت به‌موقع عوارض و بدهی‌های معوقه، شهرداری را درروند خدمت‌رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان یاری رسانند چرا که عوارض دریافتی صرف رشد و توسعه شهر می‌شود و برعکس پرداخت نشدن به‌موقع بدهی و عوارض سالیانه دستگاه‌های دولتی، شهرداری شاهرود را درروند انجام وظایف و مأموریت‌های محوله دچار مشکل خواهد کرد.

احمدی با بیان اینکه توجه به منابع از دیگر رویکردهای شهرداری است و ما باید به بودجه‌های نقدی و غیر نقدی در شهرداری توجه ویژه داشته باشیم، افزود: شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی به‌حکم قانون و در راستای حفظ مصالح و منافع عمومی مأمور به انجام خدمات بسیار گسترده و فوق‌العاده مهمی در حوزه‌های مختلف شهری هستند و این درحالی است که طبق قانون این نهادها خودگردان بوده و به شدت به درآمدزایی متکی هستند لیکن باید سازوکار درستی برای مطالبات شهرداری شاهرود تدوین شود.

وی ضمن تقدیر از مردم شاهرود در راستای پرداخت به موقع برخی عوارض سالیانه خود به شهرداری، از پیگیری این سازمان برای جذب مطالبات پنهان از جمله تغییر کاربری برخی املاک و ... خبر داد و افزود: شهرداری‌ها طبق قانون متعهد هستند با اصلاح نظام مالی و درآمدی و سازوکارهای تشخیص و وصول درآمد به نحوی برنامه‌ریزی کنند که هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به وجود نیاید، وصول مطالبات شهرداری در اولویت و اصلاح این وضعیت غیرقابل‌انکار است.