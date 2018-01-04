حضور مردم مشهد در راهپیمایی ۱۴دی پاسخ محکمی به اغتشاش گران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر پنجشنبه در حاشیه راهپیمایی مردم مشهد در محکومیت حوادث اخیر اظهارکرد: پیام این حضور چشمگیر که در کمتر از یک هفته پس از راهپیمایی ۹ دی صورت گرفت اعلام همبستگی و تجدید بیعت با نظام و رهبری است.

وی افزود: حضور مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی، از تمامی قشرها با سلائق مختلف در این راهپیمایی، پاسخی کوبنده به اغتشاش گران و بدخواهان نظام و نشان گر اتحاد و همبستگی ملت ایران است.

استاندار خراسان رضوی گفت: اعتراض برای حل یک معضل است اما اغتشاش با هدف به هم ریختگی انجام می شود.

رشیدیان با بیان این که مردم اگر احساس می کنند مشکلی وجود دارد با طرح آن می توانند مسئولان را در حل آن مساله یاری کنند تصریح کرد: افرادی که به اغتشاش دست زدند، هدفشان شکست مردم و ملت ایران است.

وی تاکید کرد: مردم با هوشیاری اجازه ندادند این امر محقق شود و نشان دادند با وجود سرمایه گذاری سنگین دشمن، هوشیارتر از گذشته عمل می کنند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی بر دو پایه مهم جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته است، گفت: اصل جمهوریت برمبنای مردم و محور قرار دادن آن ها برای انتخاب مسئولان کشور و اصل اسلامیت نیز به معنای اداره کشور بر اساس ارزش های اسلامی است.