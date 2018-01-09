مدیریت شهری نیازمند پیوست فرهنگی است/ شاهرود نیازمند توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری در دیدار صبح سه‌شنبه با شهردار شاهرود به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه پیوست فرهنگی دارای اهمیتی بسزا است، تاکید کرد: اگر اقدامات توسعه محور را بدون پیوست فرهنگی بخواهیم، قاعدتاً فقط به عمران شهر فکر کرده‌ایم و چیزی را به نام توسعه شهری به صورت همه جانبه نخواهیم دید.

وی افزود: برای توسعه همه جانبه شهر، قطعاً نیاز به پیوست فرهنگی در امور است و اگر این خلاء پر شود، تا حد زیادی می توان به توسعه همه جانبه شاهرود امیدوار بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، با بیان اینکه اقدامات خوبی در مجموعه مدیریت شهری شاهرود رخ داده اما هنوز کافی نیست، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت های بسیار عظیم این شهر مانند مداحان، هیئت های مذهبی، روحانیان، موسسات قرآنی و فرهنگی، هنرمندان، ورزشکاران، مهندسان، معماران، معلمان، دانشگاهیان، دانش آموزان، جوانان، اهالی فرهنگ و هنر و ده ها قشر دیگر می توانند، مدیریت شهری را در تلفیق پیوست فرهنگی و توسعه شهری همراهی کنند.

شکری ضمن تقدیر از نگاه خوب شهردار جدید شاهرود به همراهی اقشار مختلف موثر در شهرستان، تاکید کرد: تداوم این راه به استفاده از ظرفیت های خوب این شهرستان غنی منجر خواهد شد که قطعاً باعث توسعه همه جانبه می شود.

وی افزود: تبلیغات اسلامی استان سمنان، آماده همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی و دینی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی و تخصصی برای جامعه هدف شهرداری است.