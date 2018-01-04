میانگین بارش در ۲۶ استان کشور منفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، میانگین بارش در استان های کشور به این شرح است: بارش در استان های آذربایجان شرقی ۷۶ میلی متر، آذربایجان غربی ۸۸ میلی متر، اردبیل ۹۷ میلی متر، اصفهان ۴ میلی متر، البرز ۵۴ میلی متر، ایلام ۶۴ میلی متر، بوشهر ۶۷ میلی متر، تهران ۳۱ میلی متر، چهارمحال و بختیاری ۶۱ میلی متر، خراسان جنوبی ۱ میلی متر، خراسان رضوی ۱۰ میلی متر، خراسان شمالی ۳۱ میلی متر ثبت شده است.

بنابراین گزارش میانگین بارش در استان های خوزستان ۳۶ میلی متر، زنجان ۴۵ میلی متر، سمنان ۷ میلی متر، سیستان و بلوچستان ۲ میلی متر، فارس ۳۷ میلی متر، قزوین ۴۸ میلی متر، قم ۵ میلی متر، کردستان ۹۱ میلی متر، کرمان ۴ میلی متر، کرمانشاه ۷۶ میلی متر، کهگیلویه و بویراحمد ۸۳ میلی متر، گلستان ۱۵۱ میلی متر، گیلان ۳۳۰ میلی متر گزارش شده است.

همچنین میانگین بارش در استان های لرستان ۷۲ میلی متر، مازندران ۲۲۵ میلی متر، مرکزی ۱۴ میلی متر، هرمزگان ۲۲ میلی متر، همدان ۵۰ میلی متر و یزد ۲ میلی متر ثبت شده است.

به این ترتیب براساس آخرین آمار بارش ها استان گیلان بیشترین بارش و استان خراسان جنوبی کمترین بارش را از ابتدای سال آبی جاری داشتند.