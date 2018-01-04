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۱۴ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سقوط آزاد قیمت سکه در بازار/ سکه طرح جدید ۴۴ هزارتومان ارزان شد

سقوط آزاد قیمت سکه در بازار/ سکه طرح جدید ۴۴ هزارتومان ارزان شد

در معاملات بازار آزاد تهران امروز، قیمت انواع سکه سقوط کرد و نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۴۴ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۴۷۸ هزار و۸۱۶تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز پنج شنبه، قیمت انواع سکه کاهش چشمگیری داشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با حدود ۱۸ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۴۵۵ هزارتومان و ۸۳۴ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۴۴ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۱۶ تومان، نیم سکه با حدود ۱۶ هزارتومان کاهش ۷۳۱ هزار و ۴۱۴ تومان، ربع سکه با حدود ۱۵ هزار تومان کاهش ۴۲۵ هزار و ۶۵۹ تومان و سکه گرمی ۲۸۰ هزار و ۷۷۵ تومان  معامله شد.  

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۲ دلار و ۶۹ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۶ هزار و ۴۲۱ تومان است.  

قیمت هر دلار نیز ۴۳۰۰ تومان، یورو ۵۴۹۰ تومان، پوند ۵۹۰۰ تومان، درهم امارات ۱۱۸۸ تومان و لیر ترکیه ۱۲۰۰ تومان است.  

کد مطلب 4191130

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