موضع ابومازن درباره برگزاری انتخابات زودهنگام شنبه آینده اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، "نبیل عمرو" امروز درکنفرانس مطبوعاتی خود که در رام الله برگزار شد، احتمال داد که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شنبه آتی در سخنرانی خود برگزاری انتخابات زودهنگام را در فلسطین درخواست کند.

کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین( ساف) روزگذشته به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین توصیه کرد که درسخنرانی خود دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان را اعلام کند.

این درحالی است که "اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین که درحال حاضردرایران به سرمی برد، شب گذشته در گفتگو با تلویزیون ایران با محکوم کردن برگزاری انتخابات زودهنگام گفت : این مسئله بحران و تشنج های موجود را افزایش می دهد.

"هنیه" همچنین درادامه این گفتگوها تاکید کرد: به نظرمن برگزاری انتخابات به این شکل در واقع به معنی احترام قائل نشدن برای ملت فلسطین است.