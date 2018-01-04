میزبان گردشگران ایران و جهان در بهار گردشگری تبریز هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر امروز در مراسم استقبال از رویداد بینالمللی «تبریز۲۰۱۸» که با حضور شخصیتها و مسئولان ملی و استانی برگزار شد، اظهار کرد: بهار توسعه گردشگری از سهروز قبل در تبریز شروع شده است.
وی ادامه داد: در طول سال ۲۰۱۸ در ابعاد مختلف دولتی و خصوصی و مردمی، تمام دغدغه مردم باید در جهت گسترش صنعت گردشگری باشد.
استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: دلایل متعدد و متنوعی برای انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام وجود دارد ولی مهمترین دلیل، میراث فرهنگی و معنوی این شهر است.
وی با بیان اینکه دیدن و استفاده فرهنگی از اثر ثبتجهانیشده حق تمام انسانهای جهان است، تاکید کرد:وظیفه ما این است که در قبال اثری که ثبت جهانی شده، مسئول باشیم و در حفاظت آن بیشترین کوشش را به عمل آوریم.
خدابخش ابراز کرد: به مردم قول میدهم در طول یکسال شاهد تفاوتهای بزرگ و اساسی درمورد توسعه گردشگری از لحاظ نرمافزاری و سختافزاری در تبریز خواهیم بود.
وی در پایان خطاب به مردم ایران و جهان گفت: در تبریز یکسال بهار خواهیم داشت و از همه مردم فرهنگدوست و هنردوست ایران و سراسر جهان دعوت میکنم از این شهر تاریخی دیدن فرمایند.
نظر شما