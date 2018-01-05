فصل آخر کارنامه خباز در دیار قومس به سررسید/ آغاز راه برای چاووشی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صبح پنج‌شنبه بود که هواپیمای حامل وزیر کشور در فرودگاه سمنان به زمین نشست تا رحمانی فضلی برای حضور در شورای اداری با موضوع تودیع و معارفه استانداران سابق و کنونی سمنان، به سالن شهید مطهری مرکز استان برسد اما ماحصل سفر یک‌روزه آقای وزیر چه بود؟

رحمانی فضلی صبح پنج شنبه مهمان مردم استان سمنان بود تا با خود حکم سید شهاب‌الدین چاووشی را به‌عنوان استاندار جدید سمنان بیاورد و البته محمدرضا خباز را با خود از این استان ببرد. خبازی که از امروز دیگر شاهد قرارگیری واژه «سابق» در کنار سمت دیروزش در استانداری سمنان است و رحمانی فضلی اما در بدو ورود با تأکید عجیبی بر روی توانمندی‌های او در همان فرودگاه و در بدو برگزاری آئین استقبال گفت: «تصمیم تغییر استانداران بر اساس سیاست‌های دولت گرفته‌شده و قطعاً از خباز در سمت‌های دیگر استفاده خواهد شد چراکه وی فردی توانمند است» اظهارنظری که شاید به خباز دلگرمی بخشید اما برای مردم استان این سؤال را پیش آورد که اگر وی خوب بود چرا نماند؟

وزیر اما طبق غالب سفرهای استانی‌اش ارتباط خوبی با خبرنگاران نداشت و به‌جز یک سؤال به دیگر پرسش‌ها در همان فرودگاه جواب نداد و کاروان استقبال‌کنندگان وی مسیر فرودگاه تا دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان را طی کردند. نکته قابل‌تأمل اما جلوگیری از ورود خبرنگاران در دیدار وی با آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بود که باعث نارضایتی برخی خبرنگاران شد اقدامی که کوچک بودن دفتر امام‌جمعه سمنان برای گنجاندن کاروان همراه وزیر علت آن بیان شد!

درنهایت دومین برنامه وزیر کشور یعنی دیدار با نماینده ولی‌فقیه پس از استقبال در فرودگاه نیز برگزار شد و رحمانی فضلی به سمت سالن شهید مطهری به راه افتاد تا در مراسمی که علت سفرش به دیار قومس است شرکت کند مراسمی که پنج سخنران داشت و بانظم خوبی برگزار شد.

چیزی گران نمی‌شود

یکی از نخستین سخنرانان این مراسم کاتب نماینده مردم گرمسار و آردان در مجلس بود، وی در حالی به‌عنوان عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس دهم پشت میز خطابه قرار گرفت که تا پیش‌ازاین در کنداکتور مراسم قرار بود حسن بیگی، رئیس این مجمع سخنران مجلس نشینان در آئین تودیع و معارفه باشد، درهرحال کاتب جای وی را گرفت و برخلاف تذکر مجری بجای ۱۵ دقیقه بیش از ۲۵دقیقه صحبت کرد.

کاتب در این مراسم با بدون معطلی به سراغ گرانی‌ها رفت و بابیان اینکه نرخ آب، برق، گاز که در سال ۹۶ ارائه می‌شود در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد، گفت: این تصمیم قاطع کمیسیون تلفیق است و صحن مجلس به این تصویب رأی می‌دهد، همچنین باید گفت در مجلس شورای اسلامی هیچ تصمیمی برخلاف منافع ملت تصویب نشده است.

وی البته توپ گرانی‌ها را در زمین دولت انداخت و بابیان اینکه هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در درون کشور انجام می‌شود فقط در اختیار هیئت‌وزیران است، تأکید کرد: هیئت‌وزیران باید تشخیص بدهد که در کجا منافع ملت و نظام وجود دارد، چراکه مجلس شورای اسلامی، دولت را از خود جدا نمی‌داند اما بعضاً برخی از اعضای کابینه دولت تصمیم بخشی می‌گیرند و برای مردم و مجلس چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند که این اختیار را از هیئت‌وزیران گرفتیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تلویحاً انتقادی هم به دولتمردان کرد و درحالی‌که نیم‌نگاهی به رحمانی فضلی داشت، گفت: برای دریافتی‌هایی که تمام مسئولان در کشور دارند اعم از نمایندگان، مسئولان دولتی و ... معافیت مالیاتی تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان صفر شدند اما از سه یا چهار برابر آن را ۱۰ درصد مازاد مالیات گرفته می‌شود و از آن بیشتر مشمول ۳۵درصد مالیات خواهد شد.

کاتب موضوع افزایش دستمزدهای نمایندگان را نیز به باد انتقاد گرفت و بیان کرد: عده‌ای گفتند حقوق مجلس را تا ۷۰ درصد افزایش دادند این در حالی است که کمیسیون تلفیق اعلام کرد ما باید از خودمان شروع کنیم و حقوق مجلس که چهار و پنج میلیون تومان است حتی یک درصد هم نباید افزایش یابد همچنین باید تأکید کرد که آنچه در مجلس تصویب‌شده است جز منافع ملت و نظام نخواهد بود.

هرگز کاری نکردم که در استان واگرایی رخ دهد

بعد از سخنان کاتب که به نظر می‌رسید بخشی از آن حضار را غافلگیر کرده بود، نوبت به خباز رسید تا از زمان ۱۵ دقیقه‌ای خود برای دفاع از کارنامه‌اش استفاده کند او البته پنج دقیقه نخست سخنانش را به تقدیر و تشکر گذرانید و بجای آن ۲۰ دقیقه بدون وقفه از اقدامات خود به‌خصوص در دو حوزه بهین یاب، طرح ویژه رفع موانع تولید و همچنین جذب سرمایه‌گذار پرداخت.

خباز البته با چهره‌ای ناراحت خود را یک عضو استان سمنان دانست و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای من در استان ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان بود و تاکنون هرگز قدمی را برنداشتم که واگرایی در بین عموم مردم به وجود آید و حتی پس از ورود من به استان سمنان هشت مجوز فعالیت برای احزاب مختلف وجود داشت که اکنون به ۲۰ مجوز افزایش‌یافته است و خانه احزاب تشکیل شد و اکنون در کنار یکدیگر در حال فعالیت هستند.

وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته ۴۷۸ واحد صنعتی با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل بانک‌های عامل راه‌اندازی شد، خاطرنشان کرد: امسال هم استان سمنان تاکنون ازنظر تعداد پرونده در این سامانه رتبه یکم، ازنظر میزان اعتبار رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و تاکنون ۲۷۵ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و کشاورزی در جهت ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد شغل‌های جدید پرداخت‌شده است.

استاندار سابق سمنان با اشاره به اینکه این استان ازنظر کاهش نرخ بیکاری رتبه اول را در کشور دارد درگذشته رتبه سوم بودیم، تصریح کرد: در آماری که در تابستان اعلام شد با ۷.۱ درصد نرخ بیکاری رتبه اول را در کشور به این استان اختصاص‌یافته است.

خباز بابیان اینکه تاکنون ۹۱ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان سمنان برگزارشده است، یادآور شد: مهم‌ترین چالش کنونی کشور کاهش نرخ بیکاری است و تابه‌حال مشکلات ۵۱۷ واحد تولیدی استان در این کارگروه‌ها بررسی‌شده است.

وقتی نماینده شاهرود خنده‌ای تلخ به خباز هدیه کرد

در هنگام سخنان خباز اما مراسم صحنه‌ای جالب را به خود دید آن‌هم درست وقتی بود که وی نرخ بیکاری استان را ۷.۱درصد عنوان کرد، در این هنگام بود که حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس خنده‌ای تلخ را به‌گونه‌ای نثار خباز کرد که حتی رحمانی فضلی نیز متوجه آن شد و نگاه معنی‌دار وزیر کشور به حسینی شاهرودی حاکی از بسیاری مسائل بود.

خباز در حالی نرخ بیکاری استان سمنان را ۷.۱درصد اعلام کرد که به اعتراف بسیاری مسئولان بیکاری در شرق استان سمنان به‌خصوص در بین تحصیل‌کردگان اگر شد نداشته، کاهش نیز نیافته است تا جایی که در یک اظهارنظر غیررسمی از سوی نماینده شاهرود و میامی آن‌هم در بین مردم کالپوش این نرخ ۲۱ درصد در شرق استان عنوان شد موضوعی که تلویحاً مورد تائید نماینده دامغان نیز قرار گرفت.

استاندار سابق سمنان اما در ادامه سخنان خود بابیان اینکه هفت هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان تفاهم‌نامه امضاشده که تاکنون ۴۲ درصد از آن محقق شده است، تأکید کرد: آخرین همایش سرمایه‌گذاری ۴ آذرماه امسال برگزار شد که در آن از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کردیم و این همایش را به ابعاد ملی و فراملی گسترش دادیم.

به نظر می‌رسد استاندار سابق سمنان تعداد شغل‌های ایجادشده در آمار ارائه تسهیلات رفع موانع تولید و همچنین تفاهم‌نامه‌های در دست انعقاد را نیز در زمره آمار اشتغال استان حساب کرده که به رقم ۷.۱درصد رسیده است که این موضوع موردانتقاد برخی کارشناسان به‌ویژه در شرق استان سمنان قرار دارد.

دست بیگانگان از کشور کوتاه می‌شود

وزیر کشور اما سومین سخنران این مراسم بود او هم مانند کاتب بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب رفت و با اشاره به اغتشاشات اخیر، گفت: رأفت نظام عامل ادامه چندروزه تجمعات اعتراضی در کشور بود این در حالی است که خود آمریکا حداقل یک سال درگیر جریان وال‌استریت و جنبش ۹۹ درصدی و یک‌درصدی با کشته‌های زیاد و آتش‌سوزی‌های فراوان و وسیع بود و همین شرایط در کشورهای اروپایی و منطقه‌ای موجود است و تحولات و تنش‌های اجتماعی در همه کشورهای دنیا به دلایل مختلف وجود دارد.

رحمانی فضلی تنش‌ها و اعتراض‌های اخیر کشور را در مقیاسی بسیار کوچک توصیف و گفت: مجموعه نیروهایی که در این مدت در کشور در شهرستان‌های مختلف آن فعال شدند کمتر از ۴۲ هزار نفر بود و اگر این اعتراضات ادامه یافت به دلیل مدارا، خویشتن‌داری، قدرت تأمل و تعامل دولت و دستگاه‌های امنیتی و نظامی با مردم بود؛ چراکه مردم برای ما بسیار عزیزند.

وی افزود: در همین مدت کوتاه‌ دست همه‌کسانی که نسبت به ایران کینه و عقده داشته و جمهوری اسلامی ایران را برنمی‌تابند در دخالت‌ها، موضع‌گیری‌ها و تهییج آنان و رسانه‌هایشان رو شد، به بیگانگان البته باید گفت شما که به عدم دخالت در امور کشورها و حقوق بشر و نیز استقلال کشورها در چارچوب قوانین بین‌الملل معتقد هستید چرا در این مدت درباره ایران این صحبت‌ها و این اقدامات را انجام دادید؛ مسئله اصلی این است که اعتراضی به وجود آمده است و نظام تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا این اعتراض‌ها را در حداقل هزینه‌ها و بالاترین حد مدارا و به بهترین شکل و با کمک مردم حل کند.

رحمانی فضلی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌های محکومیت اغتشاشات اخیر در کشور عنوان کرد: در راهپیمایی‌های روز گذشته به‌ویژه در شهرهایی که تجمعات در آن به وقوع پیوست همه دیدند که مردم محور کار بودند و خود من دستور دادم به‌هیچ‌عنوان نباید حضور مردم در خیابان‌ها به‌صورت رسمی و با حمایت و هدایت دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: امروز همه ما باید بدانیم که تلاش کشورها و دولت‌های نظام سلطه در عرصه بین‌المللی تسلط، غارت و استعمار است و این هدف را یک‌بار با لشکرکشی، یک‌بار با بمب، یک‌بار با جنگ روانی و یک‌بار نیز با محاصره اقتصادی و استثمار دنبال می‌کنند.

شرق و غرب برایم یکسان است

قرعه سخنرانی اما این بار با رونمایی از چاووشی به‌عنوان استاندار جدید سمنان همراه شد وی پس از قرارگیری در پشت میز خطابه و در هنگامی‌که کمی استرس در صدای لرزانش دیده می‌شد، بیان کرد: مردم استان سمنان از شاهرود و سمنان و گرمسار و ... در تمامی شهرستان‌ها یکسان هستند و بین هیچ شهرستانی تبعیض قائل نمی‌شویم.

وی که گویا می‌داند در بسیاری موارد مطالبات مردم شرق و غرب استان تا چه اندازه متفاوت هستند و صدای نارضایتی بعضاً از شرق شنیده می‌شود، گفت: باید تمام مردم را به یک‌چشم ببینیم و هیچ‌گونه تبعیض و ناعدالتی در حق مردم انجام نشود؛ این در حالی بود که در سخنان او کاملاً این امر دیده می‌شد که مشاوران وی تأکید بر به دست آوردن دل مردم شرق استان را به استاندار جدید تذکر داده‌اند.

چاووشی در تأکیدی دوباره که کاملاً مشخص بود قصدی جز به دست آوردن دل مردم معترض شرق استان سمنان را ندارد، بیان کرد: مردم در سمنان، گرمسار، شاهرود، دامغان و سایر شهرها و بخش‌ها و روستاها یکسان هستند و باید به‌صورت عادلانه بین مردم این خدمات را ارائه کنیم.

استاندار جدید سمنان همچنین بابیان اینکه ظرفیت‌های استان را باید به‌کارگیری کنیم تا مشکلات مردمی برطرف شود، تصریح کرد: من با نیت خالص این خدمت را پذیرفتم و امیدوارم با همکاری و همدلی مردم و مدیران استان سمنان به اهداف خود دست‌یابیم.

چاووشی کارش را آغاز کرد

درنهایت و پس از ایراد سخنرانی‌هایی که بیش از ۹۵ دقیقه به طول انجامید و درزمانی که طنین اذان در سالن پیچیده می‌شد، حکم انتصاب چاووشی توسط وزیر کشور به وی اعطا شد، همچنین از ۲۶ماه خدمات خباز تقدیر به عمل آمد و سالن پس از اختتام مراسم به صحنه‌ای برای عکس‌های سلفی و یادگاری بدل شد که سوژه عمده این عکس‌ها خباز بود.

اما استاندار جدید سمنان کار خود را در حالی آغاز کرد که مطالبات مردم به‌خصوص در شرق پیرامون آب، اشتغال، تولید، محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری، صنعت، صادرات، حمل‌ونقل، دامداری و دام‌پروری، عشایر، روستائیان و ده‌ها مورد دیگر از گوشه و کنار شنیده می‌شود؛ چاووشی اما یک ساعت پس از آئین تودیع در نشست معاونان استانداری حضور پیدا کرد تا در کنار تشکر از خباز، اعلام کند برای کار جدی است و از همین ساعت نخست کار را به دست می‌گیرد.

چاووشی اما برای مقابله با چالش‌های پیرامونش نیازمند وقت است، او تلویحاً تأکید کرده که از نیروهای بومی بهره خواهد گرفت اما در اظهارنظرهایش نیز عنوان کرده که اگر مدیر قابلی از خارج از استان نیز شناسایی شود او را به دیار قومس خواهد آورد.