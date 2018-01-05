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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

شهردار منطقه یک تهران:

نیروهای انسانی شهرداری با آموزش های لازم کار آمدتر می شوند

نیروهای انسانی شهرداری با آموزش های لازم کار آمدتر می شوند

شمیرانات- شهردار منطقه یک تهران گفت: ارائه آموزش های تخصصی از مهمترین برنامه ریزی ها برای توانمند سازی و ارتقاء کار آمدی نیروهای انسانی شهرداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله تاجیک اسماعیلی در جلسه شورای تحول اداری که با حضور ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران، معاونان ، مدیران و شهرداران نواحی در این منطقه برگزار شد با بیان خبر فوق اظهار داشت: یکی از مهم ترین و ضروری ترین موارد توانمند سازی و توسعه منابع انسانی، آموزش نیروها و انطباق آن ها با دانش روز است، که به عنوان اولویت کاری در حوزه منابع انسانی منطقه یک سعی در آموزش و قرار گیری نیروها در حوزه های مربوطه بر اساس تخصص آنها داریم.

وی گفت : در حال حاضر نیروهای زیادی جذب سیستم شده است بدون این که ماموریتی برای آن ها تعریف شود و وجود انبوه نیروهای انسانی در برخی حوزه ها جلوی تلاش سایر نیروها را می گیرد و آنها را وا زده می کند.

شهردار منطقه یک تهران افزود: نیروها باید در پست ها و ماموریت هایشان آموزش لازم را ببینند و نیروها به ادارات غیر مرتبط نباید منتقل شوند، با استقرار آن ها در بخش های مرتبط می توانیم کارایی سیستم را بالا ببریم.

شایان ذکر است در این جلسه طی حکمی از طرف ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک به عنوان رییس شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی این منطقه منصوب شد.

گفتنی است در این حکم معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد شهردار منطقه یک در راستای اجرای سیاست های توسعه منابع انسانی منطبق بر سند راهبردی تلاش کرده و رویکردهای نوین شهرداری تهران را برای رسیدن به تهران، شهر امید، مشارکت و شکوفایی  و اعتلای سرمایه های انسانی به پیش ببرد.

کد مطلب 4191384

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