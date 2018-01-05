شهنازی و ساعی هم کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک، امروز شاهرخ شهنازی و هادی ساعی با حضور در محل این کمیته، نسبت به حضور در انتخابات پیش رو آمادگی رسمی خود را اعلام کردند.

شهنازی که در حال حاضر دبیرکل کمیته ملی المپیک است، برای تصدی دوباره این پست اعلام آمادگی کرد. همچنین هادی ساعی عضو کمیسیون ورزشکاران و مجمع کمیته ملی المپیک برای تصدی پست نایب رئیسی و خزانه داری اعلام آمادگی کرد.

با ورود شهنازی و ساعی به انتخابات کمیته ملی المپیک، مجموع کاندیداهای این انتخابات به ۲۹ رسید. پیش از این محمد درخشان، محمدعلی صبور، میترا نوری، کیکاووس سعیدی، رباب شهریان، سیدعبدی افتخاری، مجید کیهانی، علیرضا رحیمی، محمود خسروی وفا، مهدی علی نژاد، صادق فرجی، زهرا اینچه درگاهی، فضل الله باقرزاده، هاشم اسکندری، مهدی تاج، رضا صالحی امیری، مسعود خلیلی، طاهره طاهریان، محمود مشحون، حسین بابوئی، علی مرادی، محسن رضوانی، محمد علیپور، مجید شایسته، احمد ضیایی، مسعود خلیلی و غلامرضا نوروزی برای حضور در انتخابات کاندیدا شده بودند.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه به پایان می رسد و امروز جمعه نیز آخرین روز ثبت نام کاندیداها است.