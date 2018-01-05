آنچه در ایران رخ داد تکمیل طرحهای اسرائیل در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جمال رابعه نماینده پارلمان سوریه اعلام کرد: آنچه در ایران رخ داد تکمیل طرح های اسرائیل در منطقه برای هدف قرار دادن محور مقاومت است.

وی افزود: ایران ستون فقرات محور مقاومت در منطقه است و توطئه واقعی وجود دارد که دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است. این توطئه پس از آن رخ می دهد که ایران به قدرت واقعی تبدیل شده است و حامی قوی جنبش های آزادی بخش در جهان عرب است و بهترین گواه آن ایستادگی ایران در کنار سوریه در جنگ ضد تروریستهای تکفیری در منطقه و ایستادگی در کنار مقاومت لبنان و نیز در عراق ضد استکبار جهانی است.

رابعه تاکید کرد: هدف از این تحرک و اقدامات، تاثیرگذاری بر اصول و مبادی ایران است. سوریه با سناریویی که حوادث ایران با آن روبرو است شامل بزرگنمایی رسانه ای و هجمه زیاد روبرو بود و الحمداالله سوریه با کمک دوستان و متحدانش که در راس آنها ایران و حزب الله و حمایت روسیه بود موفق به پشت سرگذاشتن این توطئه و عداوت شد و به پایان این جنگ ظالمانه نزدیک می شود.