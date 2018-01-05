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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

نماینده پارلمان سوریه:

آنچه در ایران رخ داد تکمیل طرحهای اسرائیل در منطقه است

آنچه در ایران رخ داد تکمیل طرحهای اسرائیل در منطقه است

یکی از نمایندگان پارلمان سوریه با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران آنرا در راستای تکمیل طرح های رژیم صهیونیستی در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جمال رابعه نماینده پارلمان سوریه اعلام کرد: آنچه در ایران رخ داد تکمیل طرح های اسرائیل در منطقه برای هدف قرار دادن محور مقاومت است.

وی افزود: ایران ستون فقرات محور مقاومت در منطقه است و توطئه واقعی وجود دارد که دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است. این توطئه پس از آن رخ می دهد که ایران به قدرت واقعی تبدیل شده است و حامی قوی جنبش های آزادی بخش در جهان عرب است و بهترین گواه آن ایستادگی ایران در کنار سوریه در جنگ ضد تروریستهای تکفیری در منطقه و ایستادگی در کنار مقاومت لبنان و نیز در عراق ضد استکبار جهانی است.

رابعه تاکید کرد: هدف از این تحرک و اقدامات، تاثیرگذاری بر اصول و مبادی ایران است. سوریه با سناریویی که حوادث ایران با آن روبرو است شامل بزرگنمایی رسانه ای و هجمه زیاد روبرو بود و الحمداالله سوریه با کمک دوستان و متحدانش که در راس آنها ایران و  حزب الله و حمایت روسیه بود موفق به پشت سرگذاشتن این توطئه و عداوت شد و به پایان این جنگ ظالمانه نزدیک می شود.

کد مطلب 4191452

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