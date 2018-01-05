هوای تهران در یک ماه اخیر فقط ۷ روز سالم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کیفیت هوای تهران در یک ماه گذشته (۱۴ آذر تا ۱۲ دی ۱۳۹۶) متأثر از استقرار جو آرام و پایدار در منطقه بوده است. با توجه به شرایط حاکم بر منطقه طی ماه گذشته ۷ روز در شرایط سالم، ۱۷ روز در شرایط ناسالم برای گروه­های حساس و ۴ روز در شرایط ناسالم قرار داشته است.

مریم نادری مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: شرایط پایداری جوی از عوامل تأثیر­گذار بر تجمع و ازدیاد آلاینده ­ها در محیط­های شهری است. در جو پایدار، شرایط برای حرکت هوا هم به صورت افقی(وزش باد) و همچنین در راستای قائم وجود ندارد و در چنین شرایطی آلاینده­ها قادر به پخش و اختلاط نبوده و به حالت سکون قرار می­ گیرند. همچنین پایداری جو در ایجاد و ماندگاری پدیده وارونگی بسیار موثر است. بدیهی است که کاهش درجه حرارت هوا با افزایش ارتفاع در جو رابطه­ای مستقیم دارد. هنگامی که دمای هوا از دمای لایه­ی زیرین خود بیشتر شود و مانع از صعود هوای زیرین خود شود، وارونگی دمایی رخ می­ دهد که منجر به تجمع آلاینده­ها در لایه­ی زیرین می ­شود. در صورتی­که ارتفاع لایه­ ای وارونگی کم باشد باعث تراکم بیشتر آلاینده­ها و افزایش آلودگی هوا در نزدیکی سطح زمین می­ شود.

به گفته نادری بررسی­ها نشان می ­دهد عمق لایه وارونگی در روز ۲۹ آذرماه به کمترین مقدار رسیده و همین امر سبب کاهش چشم­گیر عمق میدان دید در این روز شده است (کمترین مقدار ۵/۳ کیلومتر). طی این دوره کیفیت هوای تهران برای چندین روز متوالی در شرایط نامطلوب قرار داشت، به‎گونه­ ای که بیشترین غلظت روزانه آلاینده­PM۲.۵ در این بازه زمانی ۷/۳ برابر استاندارد میانگین روزانه(۳m/gµ۳۵) بوده است (به عنوان مثال ۱۳۰ و ۱۲۳ میکروگرم بر مترمکعب به ترتیب در ایستگاه­های تربیت مدرس و پیروزی). جهت بررسی رفتار PM۲.۵ در بازه مورد نظر، تغییرات ساعتی و میانگین روزانه آلاینده­ مذکورنسبت به تغییرات پارامترهای هواشناسی (سرعت باد و عمق میدان دید) مقایسه گردید. بررسی‎ها نشان می دهد سرعت باد در اکثر روزهای این اپیزود از بزرگی بالایی برخوردار نبوده و همچنین برقراری شرایط جوی پایدار عامل مؤثری در تجمع آلاینده‎ها بوده است.

در شکل زیر تغییرات شاخص کیفیت هوای تهران به همراه میانگین تغییرات سرعت باد و عمق میدان دید آورده شده است. لازم به ذکر است اطلاعات غلظت آلاینده­ها بر اساس داده­ایستگاه­های شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازه­ گیری شده در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.