هوای تهران در یک ماه اخیر فقط ۷ روز سالم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کیفیت هوای تهران در یک ماه گذشته (۱۴ آذر تا ۱۲ دی ۱۳۹۶) متأثر از استقرار جو آرام و پایدار در منطقه بوده است. با توجه به شرایط حاکم بر منطقه طی ماه گذشته ۷ روز در شرایط سالم، ۱۷ روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و ۴ روز در شرایط ناسالم قرار داشته است.
مریم نادری مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: شرایط پایداری جوی از عوامل تأثیرگذار بر تجمع و ازدیاد آلاینده ها در محیطهای شهری است. در جو پایدار، شرایط برای حرکت هوا هم به صورت افقی(وزش باد) و همچنین در راستای قائم وجود ندارد و در چنین شرایطی آلایندهها قادر به پخش و اختلاط نبوده و به حالت سکون قرار می گیرند. همچنین پایداری جو در ایجاد و ماندگاری پدیده وارونگی بسیار موثر است. بدیهی است که کاهش درجه حرارت هوا با افزایش ارتفاع در جو رابطهای مستقیم دارد. هنگامی که دمای هوا از دمای لایهی زیرین خود بیشتر شود و مانع از صعود هوای زیرین خود شود، وارونگی دمایی رخ می دهد که منجر به تجمع آلایندهها در لایهی زیرین می شود. در صورتیکه ارتفاع لایه ای وارونگی کم باشد باعث تراکم بیشتر آلایندهها و افزایش آلودگی هوا در نزدیکی سطح زمین می شود.
به گفته نادری بررسیها نشان می دهد عمق لایه وارونگی در روز ۲۹ آذرماه به کمترین مقدار رسیده و همین امر سبب کاهش چشمگیر عمق میدان دید در این روز شده است (کمترین مقدار ۵/۳ کیلومتر). طی این دوره کیفیت هوای تهران برای چندین روز متوالی در شرایط نامطلوب قرار داشت، بهگونه ای که بیشترین غلظت روزانه آلایندهPM۲.۵ در این بازه زمانی ۷/۳ برابر استاندارد میانگین روزانه(۳m/gµ۳۵) بوده است (به عنوان مثال ۱۳۰ و ۱۲۳ میکروگرم بر مترمکعب به ترتیب در ایستگاههای تربیت مدرس و پیروزی). جهت بررسی رفتار PM۲.۵ در بازه مورد نظر، تغییرات ساعتی و میانگین روزانه آلاینده مذکورنسبت به تغییرات پارامترهای هواشناسی (سرعت باد و عمق میدان دید) مقایسه گردید. بررسیها نشان می دهد سرعت باد در اکثر روزهای این اپیزود از بزرگی بالایی برخوردار نبوده و همچنین برقراری شرایط جوی پایدار عامل مؤثری در تجمع آلایندهها بوده است.
در شکل زیر تغییرات شاخص کیفیت هوای تهران به همراه میانگین تغییرات سرعت باد و عمق میدان دید آورده شده است. لازم به ذکر است اطلاعات غلظت آلایندهها بر اساس دادهایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازه گیری شده در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.
