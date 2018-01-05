ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش بازدهی مصرف آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: باید از آب در بخش کشاورزی این استان استفاده بهینه شود.

وی عنوان کرد:کاهش منابع آب زیر زمینی هر ساله از مهمترین مشکلات در بخش کشاورزی به شمار می رود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: صرفه جوی در مصرف آب در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضروری است.

توسعه گلخانه ها زمینه ساز کاهش منابع آب در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری است

وی با اشاره به اینکه توسعه گلخانه ها در استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه ها برای توسعه بخش کشاورزی است، بیان کرد: توسعه گلخانه ها زمینه ساز کاهش منابع آب در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تغییر الگوی کاشت در این استان از دیگر اهداف جهاد کشاورزی است.

وی بیان کرد: توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این استان ظرفیت های بسیاری برای توسعه بخش کشاورزی دارد.